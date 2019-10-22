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Российская воспитательница дернула ребенка за волосы и назвала дебилом 

Lenta.ru + ещё 5 7 часов назад
Российская воспитательница дернула ребенка за волосы и назвала дебилом
Фото: Lenta.ru
В Кирове следователи проверяют детский сад после жалоб родителей на воспитательницу, которая оскорбляет и унижает детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
21 октября издание ProGorod сообщило, что родители пожаловались на одну из воспитательниц, которая оскорбляет подопечных и наносит им травмы. По их словам, 26 сентября педагог схватила одного из мальчиков за волосы и назвала дебилом.
На следующий день воспитательница якобы силой удерживала на стуле находящегося в истерике ребенка, а также кричала на него и называла нерусским. Как утверждают авторы жалобы, воспитательница говорила детям, что они плохо поступают, рассказывая о происходящем в саду дома.
Кроме поведения воспитательницы, родителей возмутило, что группу не обеспечивают канцтоварами и туалетной бумагой, а также то, что с них собирают деньги в попечительский фонд. Проверку начал местный департамент образования.
В октябре сообщалось, что в Татарстане уволилась по собственному желанию учительница, которая заклеивала первоклассникам рты скотчем, если они разговаривали на уроке. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.
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Дети , Генпрокуратура РФ , СКР
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