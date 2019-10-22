Заикание: причины, мифы, методы лечения и практические советы

Джо Байден, Заикание 22 октября отмечается Всемирный день заикающихся людей, которых сегодня насчитывается около 70 миллионов, среди которых, на удивление, такие известные личности, как Мэрилин Монро Эмили Блант , Джулия Роберт, Эд Шеран и многие другие. Что является причиной этого недуга и как с ним жить? Ответы на этот и другие вопросы о заикании читайте в материале passion.ru

Это коммуникативное расстройство биологического и неврологического характера, выражающееся в нарушении плавности и ритма речи. Оно может проявляться в повторениях, пролонгации, а в некоторых случаях и невозможности воспроизведения отдельных звуков, слогов или слов.

Причины заикания

На сегодняшний причины заикания доподлинно неизвестны, однако исследования в этой области указывают на нейрофизиологическую основу этого нарушения не без участия наследственного компонента. По статистике, около 60% заикающихся людей имеют близкого родственника, страдающего от этого же недуга, например, как в семье Джулии Робертс . И сама актриса, и ее брат, Эрик Робертс , заикаются. Именно генетический фактор определяет предрасположенность к заиканию.

Один из самых удручающих аспектов заикания заключается в переменчивости характеристик этого расстройства. Другими словами, в какой-то момент человек может говорить без единой запинки, а уже через мгновение начать немного заикаться, а иногда и в прямом смысле терять дар речи. Все это происходит абсолютно бесконтрольно, по независящим от него обстоятельствам и, к сожалению, не может регулироваться силой мысли или усилием волей. По вышеозначенным причинам это расстройство обросло рядом мифов, которые очень болезненно воспринимаются людьми с проблемой заикания.

Миф 1. Заикание негативно сказывается на интеллекте

Это, пожалуй, самый обидный миф, который слышат о себе люди с заиканием. Не секрет, что многие держат их за недалеких людей. Однако этому предположению нет никакого научного объяснения. Заикающийся человек прекрасно знает, что хочет сказать, но из-за нейрофизиологических нарушений, это не всегда удается сделать, как бы сильно этого не хотелось.

Мало кто знает, но король Георг IV, Исак Ньютон, Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль — все эти люди заикались, но вряд ли кто осмелится назвать их недалекими или слабоумными.

Миф 2. Заикание вызвано испугом или стрессом

Это одно из самых распространенных заблуждений о заикании, существующих на сегодняшний день. Каждый человек хотя бы раз за свое детство испытывал сильнейший испуг или стресс, и не важно, отложился этот факт в нашей памяти или нет. Тем не менее, это не сделало нас всех людьми, которые заикаются.

Заикание не является психологическим расстройством, поэтому такие факторы, как стресс, психологическая травма, личный темперамент человека, семейная динамика и воздействие окружающей среды не являются вызывающей его причиной, хотя легко могут стать триггером, если у человека есть предрасположенность к этому нарушению речи.

Более того, не стоит думать, что заикающиеся люди склонны к тому, чтобы нервничать, бояться, беспокоиться или стесняться. У них такой же полный спектр черт личности, как у тех, кто не заикается.

Миф 3. В заикании детей виноваты родители

Несмотря на то, что точные причины заикания неизвестны, специалисты уверены в одном, что у заикания нет виноватого, оно не является результатом плохого родительства или травмы детско-родительских отношений. В заикании не виноваты ни родители, ни окружение ребенка, точно также, как и ребенок не выбирает заикаться по собственной воле.

Истоки заикания

Около 5% всех детей проходят период заикания, который может длиться от полугода до двух лет.

Как правило, это случается в возрасте 3-3,5 лет, в период интенсивного формирования речевых и языковых навыков. 3/4 заикающихся детей перерастают этот недуг и полностью восстанавливают речь уже к 5-6 годам. Однако 1% этих детей так и продолжают заикаться до конца жизни. И если в период становления речи заикается равное количество мальчиков и девочек, то в последствие, среди людей так и не избавившихся от этого логоневроза мальчиков в 3-4 раза больше.

Факторы риска

На то, сможет ли ребенок избавиться от заикания или же оно перерастет в хроническую форму, влияет ряд факторов. Однако по отдельности ни один из этих факторов риска не является достаточным основание для диагностирования хронической проблемы.

Генетическая предрасположенность

Риск того, что ребенок на самом деле заикается, а не испытывает возрастную потерю беглости речи возрастает, если кто-то из членов семьи по-прежнему страдает от этого недуга. Если же близкий родственник перерос заикание еще в детстве, то и у вас скорее всего нет повода для волнений.

Возраст

Дети, у которых запинки в речи появляются в возрасте до 3, 5 лет, чаще всего перерастают заикание. Те же, кто начал заикаться в 5, скорее всего так и продолжат это делать в дальнейшем.

Продолжительность симптомов

У 75-80% всех детей заикание как правило проходит самостоятельно в течение 12-24 месяцев. Однако больше шансов перерасти этот недуг все же у детей, которые заикались меньше 6 месяцев. А после 12 месяцев заикания растет риск перехода его в хроническую форму.

Пол ребенка

Девочки чаще мальчиков перерастают заикание. Это связано с тем, что в раннем детстве существуют врожденные различия между речью и языковыми навыками у мальчика в и девочек.

Лечение заикания

Современный рынок медицинский услуг предлагает множество различных методик, обещающих раз и навсегда избавить от заикания: гипноз, пение, медикаментозное лечение, ретриты тишины, логопедические занятия. Однако по отдельности эффективность этих методов научно не доказана. Что же касается медикаментозного лечения седативными средствами, то на Западе этот метод считается не просто не эффективным, но даже опасным, который может привести к еще более плачевным последствиям.

Заикание — это хроническое расстройство речи, поэтому полностью избавиться о него невозможно. Зато благодаря комплексному подходу к проблеме, можно существенно улучшить качество жизни.

Для того, чтобы понять, с чего начинать терапию, специалисты Американского института по проблемам заикания предлагают представить этот недуг в качестве айсберга, большая часть которого находится под под водой. Так вот нарушение динамики речи, как таковое, является лишь верхушкой айсберга. Его ядро, скрыто от постороннего взгляда, и заключается в избегающем поведении, самоуничижительных мыслях и негативных эмоциях, которые зачастую сопровождают человека с заиканием.

Говоря метафорическим языком, под воздействием воздуха открытая часть льда может растаять, в то время, как его основание остается неизменно твердым. Подобным образом и лечение, направленное лишь на избавление симптомов заикания, является поверхностным и частично эффективным.

Чтобы добиться максимальных результатов, терапия должна быть направлена не только на повышение беглости речи, но и улучшение качества жизни ребенка или взрослого, который заикается. смягчение опасений, связанных с разговором, снижение поведения по предотвращению и повышение уверенности в способности общаться.

Лучшие современные практики в лечении заикания концентрируются на триаде "Воздействие— Поведение— Сознание". В то время как многие пытаются справиться с заиканием, изучая лишь физические стратегии для производства звуков и слов, эффективная терапия должна также решать проблему негативных эмоций и мыслей, которые имеют обыкновение накапливаться как снежный ком и сначала вызывать страх общения и публичных выступлений, а в дальнейшем заставляющие человека изолироваться от общества.

Для этого, терапия заикания должна вестись по всем трем направлениям с учетом индивидуальных особенностей каждого человека и, зачастую при участии психолога.