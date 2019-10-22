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Суд заставил мужчину платить алименты за чужого ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Суд заставил мужчину платить алименты за чужого ребенка
Фото: Lenta.ru
Жителя американского штата Флорида обязали выплачивать пособие на содержание чужого ребенка. Об этом сообщает WTVJ.
Первоначально Джозеф Синауа (Joseph Sinawa) не сомневался, что ребенок его. Он подписал свидетельство о рождении и выплачивал алименты, на которые уходило больше трети зарплаты.
«Когда я думал, что его отцом был я, это не вызывало у меня возражений», — утверждает он.
В 2018 году Синауа обратился в суд, чтобы добиться права на посещение ребенка. Во время тяжбы его обязали пройти тест ДНК, который показал, что отцом ребенка был кто-то другой. После этого суд освободил мужчину от обязанности платить алименты.
Налоговый департамент штата Флорида подал апелляцию и оспорил это решение. По мнению чиновников, Синауа до сих пор не оспорил отцовство надлежащим образом. Ему придется платить алименты до появления судебного решения по апелляции, хотя с этим не согласна даже мать ребенка. «Она сказала судье, что ей хочется оставить все это позади, — говорит он. — Я хочу того же».
В 2018 году сообщалось, что жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Она получила 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.
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