Суд заставил мужчину платить алименты за чужого ребенка

Жителя американского штата Флорида обязали выплачивать пособие на содержание чужого ребенка. Об этом сообщает WTVJ.

Первоначально Джозеф Синауа (Joseph Sinawa) не сомневался, что ребенок его. Он подписал свидетельство о рождении и выплачивал алименты, на которые уходило больше трети зарплаты.

«Когда я думал, что его отцом был я, это не вызывало у меня возражений», — утверждает он.

В 2018 году Синауа обратился в суд, чтобы добиться права на посещение ребенка. Во время тяжбы его обязали пройти тест ДНК, который показал, что отцом ребенка был кто-то другой. После этого суд освободил мужчину от обязанности платить алименты.

Налоговый департамент штата Флорида подал апелляцию и оспорил это решение. По мнению чиновников, Синауа до сих пор не оспорил отцовство надлежащим образом. Ему придется платить алименты до появления судебного решения по апелляции, хотя с этим не согласна даже мать ребенка. «Она сказала судье, что ей хочется оставить все это позади, — говорит он. — Я хочу того же».

В 2018 году сообщалось, что жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Она получила 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.