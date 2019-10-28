Опасна ли процедура ЭКО

Врач акушер-гинеколог, урогинеколог Алина Ервасова развенчивает основные мифы об этой процедуре и ее последствиях

ЭКО — это метод искусственного оплодотворения, при котором слияние сперматозоида с яйцеклеткой происходит вне тела человека. После того как получают эмбрионы, их переносят в матку.

Какие риски у этой процедуры?

Риски возрастают при наличии хронических заболеваний, если женщине уже за 35. Хотя есть дамы моложе тридцати лет с различными соматическими заболеваниями, и все эти недуги могут обостряться в ответ на гормональную стимуляцию во время ЭКО. Противопоказаниями также могут быть соматические и психические заболевания, врожденные пороки развития, опухоли, как злокачественные, так и доброкачественные, различные острые заболевания. Но основные риски связаны не с самим ЭКО, а с получаемой беременностью и тем, как организм отреагирует на нее и имеющееся заболевание. Поэтому хронические болезни пытаются вылечить и только потом рассматривают процедуру ЭКО.

Почему возникают риски?

В первом триместре у женщины снижается иммунитет — это нормальная реакция женского организма, чтобы не отторгнуть новую жизнь в себе. И на этом снижении иммунитета могут возникнуть факторы риска перехода хронических заболеваний в острую фазу.

Мифы об ЭКО

ЭКО — надежный метод и дает чуть ли не стопроцентный результат. На самом деле вероятность развития беременности не такая большая.

ЭКО приводит к новообразованиям и даже к онкологии. На самом деле процедура не является причиной раковых заболеваний. К развитию рака может привести гормональный всплеск, который происходит во время любой беременности.

Утверждать, что онкологические заболевания Жанны Фриске Анастасии Заворотнюк были связаны с ЭКО, преждевременно. Для этого нужно знать подробно эти истории с медицинской точки зрения и видеть все обследования. По мнению специалиста, возможно, организм просто не выдержал гормонального всплеска на полученную беременность. Поэтому хорошие специалисты даже безобидные процедуры, например, физиотерапевтические или косметологические, стараются тщательно подбирать, чтобы был адекватный иммунный ответ от организма.

Нужно ли бояться этой процедуры?

Не нужно. Просто необходимо тщательно подходить к этому вопросу, оценить все за и против, все риски, и немаловажную роль играет возраст женщины. Если в возрасте до 35 лет не получается забеременеть, то врачи советуют пройти обследование у гинеколога по месту жительства и продолжить активную (не менее трех раз в неделю) половую жизнь. Если при отсутствии проблем после обследования не получается забеременеть в течение года, следует обратиться к гинекологу-репродуктологу. Не нужно ждать еще пять-десять лет, потому что с годами происходят изменения в организме. И это нормальные возрастные перестройки, которые, к сожалению, иногда приводят к хроническим заболеваниям, изменениям состояния сосудов, сердца.