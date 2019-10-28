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В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках
Фото: Р-Спорт
ЯКУТСК, 28 окт — РИА Новости. Инспекторы по делам несовершеннолетних в Якутске помогут женщине, которая вместе с детьми собирала еду в мусорных баках, сообщила пресс-служба мэрии.
В понедельник в соцсетях появился видеоролик, на котором женщина с четырьмя детьми ищет еду в мусорных баках в Якутске. Пользователи призвали власти найти эту семью и помочь с продуктами.
По поручению мэра инспекторы ПДН впервые навестили семью.
"Данный видеоролик был размещен сегодня, 28 октября, в одной из социальных сетей, после чего главой ГО «город Якутск» Сарданой Авксентьевой дано поручение управлению Гагаринского округа, к которому территориально относится место действия, разобраться в ситуации… Организована выездная комиссия по месту проживания семьи с участием инспекторов ПДН. Мать сообщила, что дети собирали пищевые отходы для кормления собаки. Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи", — рассказали в пресс-службе.
Также власти отметили, что женщине будет оказана помощь в оформлении полагающихся законом пособий.
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Теги:
Дети , Сардана Авксентьева , РИА Новости
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