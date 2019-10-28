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Девочка села на шпагат и осталась парализована 

Lenta.ru 1 час назад
Девочка села на шпагат и осталась парализована
Фото: Lenta.ru
В Китае девочка осталась парализована после урока танцев. Об этом сообщает AsiaOne.
Шестилетняя жительница китайской провинции Хэнань по имени Тунтун (Tongtong) посещала уроки танцев в течение двух лет. На одном из занятий по растяжке тренер подтолкнул ногу девочки, чтобы та села на шпагат. После упражнения она стала хромать, а через несколько часов вовсе потеряла чувствительность в нижней части тела.
Когда тренеры заметили, что с ребенком что-то не так, они попытались помочь ей подняться, но девочка не смогла удержаться на ногах. Тунтун незамедлительно доставили в больницу, где врачи установили, что у нее поврежден спинной мозг.
«Доктора сказали, что надежды на восстановление мало. Есть большая вероятность, что девочка останется парализованной. Помочь ей может только чудо»,
— рассказала Ли, мать девочки.
По словам женщины, Тунтун могла получить травму во время выполнения одного из танцевальных упражнений на занятии, а растяжка для шпагата лишь усугубила положение.
Ван, преподаватель студии танцев, в которой занимался ребенок, считает, что девочка повредила ногу лишь потому, что у нее были проблемы со здоровьем до занятия, а ее родители не сообщили об этом.
«По доброй воле мы оплатили все первичные медицинские расходы ребенка. Но в дальнейшем мы не сможем поддерживать девочку финансово»,
— сообщил Ван.
Ли рассказала, что ее дочь очень любила занятия танцами. Родители делали все возможное, чтобы поддержать девочку в ее начинаниях. Но как только стало понятно, что состояние ребенка не улучшается, она была вынуждена оборвать связи со студией.
Ранее сообщалось о молодом человеке, который остался парализованным после того, как поиграл со своими псами. Один из питомцев вытянул из-под хозяина подушку, в результате чего юноша упал на пол и повредил спинной мозг. Врачи сообщили, что он никогда не сможет полностью восстановиться.
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Теги:
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