На кого похож сын Маликова от суррогатной матери 

Смотрите видео и узнайте, каким растёт сын Дмитрия Маликова. Певец через пару месяцев отпразднует полувековой юбилей, но стареть ему некогда. Дмитрий по-прежнему активно выступает, а ещё занимается воспитание детей. Старшей дочери Стефании уже 19, а вот малышу Марку меньше двух лет. Зимой 2018 года Дмитрий и его супруга Ольга стали родителями сына, которого им подарила суррогатная мать. На кого похож маленький Марк и чем он предпочитает заниматься?
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