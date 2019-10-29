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На кого похож сын Маликова от суррогатной матери 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, каким растёт сын Дмитрия Маликова. Певец через пару месяцев отпразднует полувековой юбилей, но стареть ему некогда. Дмитрий по-прежнему активно выступает, а ещё занимается воспитание детей. Старшей дочери Стефании уже 19, а вот малышу Марку меньше двух лет. Зимой 2018 года Дмитрий и его супруга Ольга стали родителями сына, которого им подарила суррогатная мать. На кого похож маленький Марк и чем он предпочитает заниматься?
Ранее «Рамблер» рассказал, какой стала дочь Владимира Турчинского. 
Теги:
Дети , Видео , Звёзды , Владимир Турчинский , Дмитрий Маликов
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