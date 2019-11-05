Стало известно, почему перехваливать детей вредно

Ученые установили, что необоснованная похвала отрицательно влияет на успеваемость детей, а также их учебную мотивацию.

Как сообщает газета «Известия», к такому выводу пришли эксперты из Университета Эдинбурга, опубликовавшие результаты эксперимента в Journal of Experimental Psychology.

Ученые провели исследование с участием учащихся 5-6-х классов из китайских школ небогатого района, среди которых было 89 мальчиков и 101 девочка.

Школьников разделили на три группы и предлагали решить каждой по три задания разной сложности. Первую группу после выполнения каждого задания подбадривали словами: «Ты постарался на славу», вторую — «Ты умен сам по себе», третью группу оставили без похвалы.

После этого ученые сравнили успеваемость детей во всех группах, а также за весь период обучения.

Таким образом эксперты тестировали два типа мышления, выделяемые западными психологами. Первый — «Мышление роста» («ты постарался на славу») — суть которого в том, что не все предопределено природными способностями, и многого можно добиться усердием и работой над собой. Второй — «статическое мышление» («ты умен сам по себе»), который предполагает, что все способности заложены в нас генетически. Эксперимент показал, что позитивная мотивация не только не дала детям положительного эффекта, но в некоторых случаях вредила результатам школьников — у них существенно падали оценки.

В результате проделанной работы специалисты сделали вывод, что, пытаясь чрезмерно подбодрить ребенка, взрослые часто игнорировали серьезные проблемы, с которыми дети сталкивались в обучении. Не стоит использовать мотивационные фразы как единственный способ выправить успеваемость детей.