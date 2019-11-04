Секрет молодости: 34-летний мужчина из-за травмы выглядит, как ребенок

34-летний китаец выглядит, как ребенок. Из-за своей детской внешности Чжу Шэнкай не может женится. Фотографию и историю несчастного мужчины опубликовал портал Oddity Central.

Молодой человек живет в сельской местности недалеко от города Сяньтао. В 6 лет мальчишки ударили его камнем по голове во время игры. Крови не было, зато у ребенка появился жар, который не спадал три дня подряд.

Родители отвезли мальчика в больницу, где врачи обнаружили у него сгусток крови в мозге. Была проведена экстренная операция по его удалению. Казалось, что Чжу был спасен и жизнь продолжается.

Однако, уже в 9 лет родители снова забили тревогу, когда поняли, что со дня травмы их ребенок ничуть не вырос, хотя другие мальчики прибавили по нескольку сантиметров.

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Паренька снова повезли в больницу, где обследование показало: гипофиз мальчика был поврежден, и его физическое развитие, соответственно, остановилось.

Сейчас Чжу 34 года, но он по-прежнему выглядит ребенком, борода и усы не растут, да и голос все еще, как у мальчишки. Каждого встречного мужчина убеждает, что он взрослый, но ему не верят. У девушек он тоже не пользуется популярностью, по понятным причинам.

Несмотря на свою беду, китаец довольно оптимистичен. Он открыл парикмахерскую и шутит, что когда его сверстники состарятся, он все еще будет молодым.