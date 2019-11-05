8 упреков, которые слышат все молодые мамы

Ждёте, что все окружающие будут рассыпаться в похвалах младенцу? Будут, но не все и далеко не всегда. А вот ценное мнение озвучит практически каждый.

Говорят, что молодые мамы страдают от чувства вины — не допускают ли они ошибок, достаточно ли хороши. Конечно же, нет! И список ниже — тому подтверждение. Итак, в чем вас непременно упрекнут?

Зачем тогда рожала?

На что бы вы ни пожаловались — нехватку времени, сил, денег или помощников, ответ найдется сразу. Ишь, тяжело и не в радость. А чей выбор? И вообще, бабки наши, сама знаешь…

Куда с грязной коляской!

Ладно, родила, так родила. Но с грязной коляской ходить мы не позволим! В магазине это объяснит уборщица, в поликлинике — регистратор, на почте или в банке — вообще все. Потому что нечего тут ходить!

Не так одела!

Замерзнет или вспотеет — третьего просто не дано. Об этом сообщит и неизвестная бабушка на улице, и мама малыша, одетого в валенки меховую шапку в +15 осенью.

Не по календарю развивается!

Каждый поход к педиатру станет сдачей сессии. Точнее, несдачей. Весит меньше нормы — плохо, пора прикорм. Больше — плохо, зачем прикорм. Не знает 25 названий овощей и времена года в свой собственный год — очень плохо.

Опять сидишь в телефоне!

К дворовым кумушкам и родственникам присоединяются многочисленные психологи и авторы статей в Интернете. Не смей, какие соцсести. Зачем рожала?

Не так и не там кормишь!

Грудью в общественном месте — кошмар и стыд, из бутылочки — кошмар и эгоизм, дома пюре — эгоизм и консерванты. Орёт на улице — да он же голодный, мамочка!

Не слушаешь старших!

А это — претензия от старшего поколения. Оно растило детей, то есть вас, но никак не осознало, что вы действительно выросли. И теперь, о ужас, сами можете решать, как укладывать спать ребёнка, чем лечить и в какой сад отдавать. Нет, ну такие самостоятельные все!

Избаловала!

Это — худшее, что может сделать мать. Взять на руки, когда плачет, выслушать, не наказывать за провинность, подарить игрушку не на праздник, а просто так… Сложно сказать, чем таким ужасным это обернется. Возможно, ребёнок просто вырастет и сам не будет попрекать других?!