Нелепые вещи, которые мамы упорно надевают на детей

5 неудачных вещей, которые мамы упорно надевают на своих детей

Стилист рассказал, какие вещи он не рекомендует покупать для детского гардероба.

Мамы обычно легко справляются со своим гардеробом: ходят по магазинам, выбирают то, что нравится, красуются перед мужьями и хвастаются подругам. У детей все по-другому. Они носят то, что подобрала заботливая мама. И это не всегда идеальные комплекты.

О том, какие ошибки совершают мамы при составлении детских образов, рассказала персональный стилист Юлия Мореходова.

В парках по выходным иногда рябит в глазах от ярко одетых детишек, снующих туда-сюда. И дело вовсе не в гиперактивности подрастающего поколения, а в том, что на них надето: куртки цвета фуксии, неоновые майки, полосатые брючки и оранжевые кроссовки — все это лихо замешано в луках.

Безусловно, детская психика так устроена, что она впитывает любую информацию, в том числе из многочисленных мультфильмов, пестрящих яркими цветами. И вот ребенок приходит в магазин и выбирает красный худи, такого же цвета, как главный герой из «Тачек».

Однако мы, родители, можем влиять на предпочтения малышей и формировать их вкусы не только своим примером, но и тем, в какую одежду их сами одеваем.

Кислотные цвета

Детская внешность очень нежна: бархатная кожа, румянец, деликатные черты лица, большие распахнутые глаза… Поэтому детям идеально подойдет мягкая, акварельная, сдержанная палитра, как будто выцветшая на солнце и повторяющая природную красоту.

Пыльная роза, серо-голубой, сине-зеленый, серо-коричневый — вот идеальные варианты для детского гардероба.

На холодное время года можно выбрать более глубокие оттенки — неви, бордо, горький шоколад, мокрый песок, дымчатый фиолетовый.

Ошибкой будет одевать малыша в яркие, кричащие, кислотные цвета — в них естественная нежность образа пропадет. Лук получится дешевым и вульгарным.

Поэтому стоит быть очень внимательным на детском шопинге и тщательно выбирать подходящую одежду.

Спортивный стиль

Есть мнение, что треники для ребенка — универсальная и удобная одежда. Их легко стирать, а в паре с объемным худи это идеальный вариант как для дома, так и для прогулок. К спортивному костюму часто добавляются кеды и лыжная куртка. И вот перед нами уже не ребенок, а как минимум кандидат в российскую сборную.

В противовес этому стоят картинки из глянцевых журналов. Почему на них так приятно смотреть? Потому что там детки одеты почти как взрослые: на мальчиках чиносы и мягкие пуловеры поверх лонгсливов, на девочках — вельветовые сарафаны, трикотажные платья, джинсы из темного денима, джемперы и кардиналы с рубашками. Подобные луки выглядят дорого и привлекательно.

Спортивную одежду лучше оставить для физкультуры.

Или же эффектно замиксовать ее с модным кэжуалом. Например, худи + классические брюки/юбка; спортивные штаны + джемпер/кардиган.

Майки с динозаврами и платья с Барби

Если ребенок увлечен героями мультфильмов, комиксов или сказок, не стоит демонстрировать это через одежду. Пусть его окружают игрушки, письменные принадлежности или плакаты с любимыми персонажами.

А майки, футболки и куртки пусть останутся без яркого принта и аппликаций.

Детская внешность очень нежна, и, чтобы подчеркнуть ее красоту, стоит придерживаться того же принципа в одежде — деликатные оттенки, акварельная гамма, малоконтрастные цветочные принты или геометрия.

Белые колготки

Даже на первое сентября это смотрится ужасно. Белые колготки не только создают сильный контраст с темной школьной формой, что мало подходит для нежной детской внешности, но и жутко пачкаются в процессе носки.

Альтернативой могут стать гольфы и колготки в цвет обуви или юбки.

Вне школы колготки можно заменить леггинсами в паре с коротким платьем или удлиненным свитером, а также с шортами и высоким сапогами.

Прогуливаясь по магазинам, не упускайте шанс приобрести своему чаду цветные колготки — однотонные (бордовые, серые, синие, темно-зеленые) или в клетку. Обращайте внимание и на гольфы. Но опять-таки не привычного белого цвета, а иной гаммы. Они уведут образ в стилистику «преппи» — направление в одежде, произошедшее от формы престижных колледжей, готовящих молодых людей к поступлению в элитные университеты. Этот стиль всегда демонстрирует элегантность, опрятность и комфорт.

Джинсы-скинни

Очень часто у детей худые ножки. С точки зрения эстетики образа лучше не демонстрировать этот временный недостаток.

Поэтому ошибкой будет надевать на «худышей» обтягивающие джинсы-скини.

Выбирайте regular fit или вовсе широкие брюки-трубы. Благо, модные тренды выступают только за подобные решения: на пике популярности стиль 90-х годов с их любовью к хип-хоп культуре.

Эффектные луки с джинсами можно составить буквально с любой одеждой, начиная от рубашек, блуз и водолазок, заканчивая пиджаками и жилетами.

Главное, не переборщить с контрастом и не выбирать варианты «белый верх + темный низ».

Кстати, особенно роскошно смотрятся темные джинсы с желтой отделочной строчкой без потертостей и декоративных дыр. Они всегда выглядят дороже и элегантнее.

О прическах

• Почему-то родители девочек всегда выступают за длинные косы. И их, как правило, не смущает, что волосы ребенка превращаются в генератор статического электричества, собирающий всю пыль в округе. По правилам золотого сечения наиболее гармоничная длина волос — полторы или две высоты головы. Все то, что длиннее — некрасиво и неудобно.

У девочек также очень часто встречается прическа на прямой пробор.

Но попробуйте сделать его над изломом брови, и вы увидите, как сильно изменится образ в лучшую сторону.

Что касается мальчиков, то не пожалейте денег на поход сына с отцом в барбер-шоп. Модная стрижка точно станет поводом для зависти. Более того, такое совместное дело положительно скажется на семейных отношениях, сблизит и заложит правильные паттерны поведения настоящего мужчины.