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Как бороться с токсичными родителями 

Рамблер 14 часов назад
Как бороться с токсичными родителями
Фото: depositphotos.com
Проблемы, появляющиеся в жизни, имеют корни в нашем детстве. Именно тогда нашими родителями закладывается определенная модель поведения, которой мы следуем всю дальнейшую жизнь. «Рамблер» попытался разобраться, почему так важно уметь выстраивать доброжелательные отношения с родителями.

Что делает родителей токсичными

Главные факторы в отношениях между родителями и детьми: принятие всех недостатков, взаимопонимание и постоянная поддержка. Первостепенная задача родителей — дать ребенку ощущение полной защищённости. В одних семьях дети растут в любви и заботе, а в других родители с детства дают понять ребёнку, что такое страх, вина, агрессия и отсутствие доверия. Такие дети вырастают с чувством неполноценности. Во взрослой жизни они сталкиваются с непониманием окружающих, не могут найти себе вторую половинку, с трудом заводят друзей и имеют финансовые проблемы. «Токсичные родители» наносят значительный ущерб самооценке ребенка, регулярно критикуя и насмехаясь над ним. Психологи Колумбийского университета отмечают: у всех детей, воспитанных в токсичных условиях, схожие симптомы. Заниженная самооценка подталкивает их к саморазрушению и серьезным проблемам с психикой. Такие родители никогда не хвалят своих детей и не выражают теплых чувств. Они отталкивают их, не сочувствуя детским переживаниям и проблемам.

Механизм саморазрушения

Ребенок на третьем году жизни начинает осознавать все свои желания, он может не соглашаться с мнением окружающих, требовать другого отношения. Именно в этом возрасте проявляется поведение «Я сам все смогу!». С возрастом процесс отдаления от родителей продолжается. В подростковом возрасте (13-16 лет) случается осознанный конфликт ценностей и интересов. Семьи, в которых родители спокойно реагируют на этот период и принимают своего ребенка таким, какой он есть, положительно влияют на психологическое развитие подростка. Токсичные родители воспринимают такое поведение как неподчинение и угрозу подрыва их авторитета. Они стараются подавить ребенка как эмоционально, так и физически, применяя насилие.
Такое поведение не позволяет подростку стать независимой личностью и подсознательно тормозит его развитие и накапливает обиду, разрушая их отношения.

Как избавиться от наследства

«Перерастите своих родителей. Чтобы побороть такое отношение и оставить его позади, нужно стать внутренне зрелым человеком. Вы должны понимать, что у ваших родителей свои проблемы, и они тоже, скорее всего, страдали от такого отношения со стороны своих родителей. Не сравнивайте их с другими, не придумывайте идеальных семейных историй. Стоит научиться выстраивать отношение с мамой и папой таким образом, чтобы они не могли оскорблять вас и причинять душевную боль. Если вам делают замечание, обесценивают ваше стремление к чему-либо или мешают развиваться, просто дайте отпор, сделайте выводы и идите дальше. Научитесь строить разумные границы, чтобы родители смогли общаться с вами так, как хотите вы», — утверждает российский психолог Михаил Лабковский.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Дети , Михаил Лабковский
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