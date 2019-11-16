Овсиенко впервые за два года увиделась с приемным сыном

Татьяна Овсиенко редкое дает интервью, но отказаться ведущему Андрею Малахову она не могла. Певица стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Она рассказала о своем продолжительном браке с Владимиром Дубовицким, как мечтала о детях и как во время концерта в Пемзе не смогла ни помочь маленькому мальчику, которому требовалась операция на сердце. Позже она не смогла его вернуть в детдом и усыновила.

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По словам Овсиенко, ее наследник Игорь не спрашивал о тайне своего рождения до 14 лет. «Он сделал меня счастливой. Он дал мне понять, что такое мама. Он дал мне понять, что такое нежность детская, когда маленький болел», — поделилась артистка. Откровенный разговор у нее состоялся с сыном, когда тот стал совсем взрослым и обзавелся своей семьей. Но первым о родных родителях Игорю рассказа приемный отец.

Татьяна не стала скрывать, что переживала за наследника, когда ему сделали первую операцию на сердце. «Через десять дней мне его отдали. Сказали: „Все, забирай“. А я ни в какую: „Специально мне отдаете, чтобы он умер?“. Я подумала, что так быстро не выписывают», — вспомнила певица. Она призналась, что в начале очень боялась, что мальчика у нее отнимут, поэтому дала ему фамилию Дубовицкий.

Овсиенко с сыном. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Сейчас Овсиенко с теплой отзывает о сыне. Игорь живет в Майами с женой и внуком артистки Александром. Специально ради Татьяны ее приемный сын приехал из США. Она не могла сдержать слез, обнимая родного человека. «Я всегда предпочитал не писать бейджик на себе: «Здравствуйте, я сын Татьяны Овсиенко». Я не хотел этого внимания, не хотел понта, поэтому не говорил кто моя мама, кто папа. Я себя странно и очень часто некрасиво себя вел. Отношения с матерью были тяжелые, а с отцом тем более», — рассказал молодой человек.

Овсиенко расплакалась, обняв сына. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!» Игорь отметил, что сейчас все изменилось. У него прекрасные отношения с приемными родителями. Редакторам передачи удалось общаться с воспитательницами детдома, куда он попал маленьким. Они вспомнили, что родная мама Игоря жила без мужа и воспитывала ребенка с бабушкой и дедушкой. «В какой-то момент бабушка настояла на том, чтобы отдать ребенка в детский дом. Это было не решение матери», — заверили они. Как оказалось, эта женщина до сих пор живет в Пензе. На это Игорь никак не отреагировал.

Игорь Дубовицкий. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»