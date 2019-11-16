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Татьяна Овсиенко объяснила, почему много лет скрывала факт усыновления 

Суть событий 12 часов назад
Овсиенко много лет скрывала усыновленного сына
Фото: Суть событий
Певица пришла на ТВ и показала всей стране взрослого сына-красавца. В конце девяностых певица Татьяна Овсиенко усыновила двухлетнего мальчика Игоря и многие годы скрывала факт визита в пензенский детдом. Звезда эстрады пришла в студию популярного телешоу со взрослым сыном и рассказала о личной тайне.
Много лет назад, в 1999 году, маленький Игорь впечатлил знаменитую женщину грустными глазами и трогательным видом, когда звезда приехала в детдом с благотворительной акцией. Она привезла детям подарки и пригласительные билеты на свой концерт, а уехала в итоге с ребенком. И ее не испугал тот факт, что у малыша — врожденный порок сердца.
Все началось с необходимостью собрать деньги на операцию в Москве (в Пензе тогда необходимого оборудования не было). Если бы не хирургическое вмешательство, Игорь бы не выжил. На время реабилитации Татьяна взяла ребенка к себе на дачу, а он так с ней и остался.
В эфире телешоу «Привет, Андрей!» Овсиенко отметила, что не хотела никому рассказывать, но так сложилось. «Мы долго к этому шли», — отметила она. По ее словам, сам Игорь ничего не спрашивал. По ее словам, она готовилась к этому вопросу всю жизнь, ждала от него. «Мама не хотела мне рассказывать эту историю, потому что мама — очень эмоциональный человек», — заявил, в свою очередь, Игорь.
Сама звезда эстрады призналась, что боялась предавать факт усыновления огласке, так как опасалась появления биологической матери, которая может заявить о своих правах.
«Начнет отбирать его у меня»,
— призналась в своем страхе Татьяна.
«Сложилось как сложилось»,
— резюмировала она. При этом рассказ давался певице с трудом — она едва сдерживала выступавшие на глазах слезы.
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Теги:
Дети , Татьяна Овсиенко
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