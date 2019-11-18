Список подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца. Об этом он написал в Twitter, прикрепив фотографию лист с запросами ребенка.

"Моя 10-летняя дочь, кажется, не в своем уме",

— написал он.

Список желанных подарков состоит из 26 пунктов, среди них — iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, камера Go Pro, косметика, одежда, духи Chanel , шлепанцы Gucci, сережки с бриллиантами и $4 тыс.

Также девочка попросила живого кролика, одежду для него, будильник и несколько кукол.

Твит уже набрал 23 тыс. репостов и почти 5 тыс. комментариев.