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Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Список подарков маленькой девочки потряс ее отца
Фото: Газета.Ru
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца. Об этом он написал в Twitter, прикрепив фотографию лист с запросами ребенка.
"Моя 10-летняя дочь, кажется, не в своем уме",
— написал он.
Список желанных подарков состоит из 26 пунктов, среди них — iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, камера Go Pro, косметика, одежда, духи Chanel, шлепанцы Gucci, сережки с бриллиантами и $4 тыс.
Также девочка попросила живого кролика, одежду для него, будильник и несколько кукол.
Твит уже набрал 23 тыс. репостов и почти 5 тыс. комментариев.
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Теги:
Дети , Chanel
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