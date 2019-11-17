Девочка просила небо вернуть ей родителей и умерла

История про девочку, которая просила небо вернуть ей родителей — но небо забрало её к себе

Это очень грустная история. Но, как констатирует ИА «Экспресс-Новости», наша жизнь, увы, без них не обходится.

Маленькая девочка Аня попала в аварию вместе со своими родители. Последнее, что она помнит, сильный удар и… темнота. Пришла в себя Аня уже в больнице. Девочке было очень больно, но она не плакала и не жаловалась. Лишь спросила, где её папа и мама. Добрая тётя-медсестра ответила ей, лежат в другой больнице и пока к ней придти не могут.

Состояние девочки было тяжёлым, но врачи надеялись на лучшее. Тем более, маленькая пациентка оказалась очень мужественной. Она молча терпела боль и лишь шёпотом просила небеса, чтобы они спасли её папу и маму, которым, наверное, тоже сейчас очень больно.

Постепенно состояние Анечки улучшилось. По крайней мере, врачи посчитали, что кризис миновал и девочка выживет. Малышке сказали, что её дела пошли на поправку, и она обрадовалась. Ведь скоро она сможет встретиться с родителями. Но однажды две санитарка и медсестра, которые думали, что Аня спит, шёпотом начали жалеть девочку. Мол, вот бедняжка, такая маленькая, а уже круглой сиротой осталась. Мол, малышке сказали, что родители в другой больнице, только вот они погибли на месте. А дочка сидела на заднем сиденье, только она и выжила.

Так Аня поняла, что папы с мамой больше нет. И они не встретятся, потому что родители на небе, а Аня выздоравливает. Девочка тихо заплакала. А потом незаметно уснула. А ещё через час её сердце остановилось.

Прибежавшие врачи долго пытались спасти Аню, но сердце малышки так и не заработало. Медики сокрушались. Как же так? Вроде бы ребёнок на поправку шёл, а тут такое…

Просто врачи не знали, что её душа уже полетела на небо. Ей очень хотелось встретиться с папой и мамой. И небо исполнило её желание.