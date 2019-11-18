Как сложилась жизнь единственных в мире шестерняшек

36 лет спустя: как сложилась судьба единственных в мире девочек-шестерняшек

Джанет и Грэм Уолтон больше всего на свете мечтали стать родителями. Но все попытки забеременеть заканчивались неудачей, как и вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ). После двенадцатой попытки Джанет решила, что следующая будет последней. Но на этот раз число 13 принесло удачу — женщина забеременела.

Радости будущих родителей не было предела. Однако, когда на 8-й неделе они пошли на ультразвук, то поняли, что что-то пошло не так. Специалист по УЗИ был явно смущен и растерян, в комнату стали прибегать врачи, везде раздавался удивленный шепот. Наконец Уолтонам объявили, что у них многоплодная беременность: «У вас будет шесть детей».

18 ноября 1983 года в семье Уолтон родились шестеро девочек — Ханна, Рут, Люси, Кейт, Дженни и Сара, ставшие первыми в мире выжившими девочками-шестерняшками.

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Девочки родились на 31-й неделе с помощью кесарева сечения в одной из больниц Ливерпуля, Англия.

«Они родились здоровыми на 31-й неделе беременности. Две девочки были помещены в инкубаторы, так как их легкие не успели развиться в утробе матери»,

— рассказал отец семейства.

Спустя два месяца врачи убедились, что мама и новорожденные здоровы и окрепли, и их выписали из больницы.

Счастливые родители меняли более 10 тысяч памперсов в год и практически не спали несколько лет. Шесть детей надо было одновременно кормить, купать, укладывать спать и менять им подгузники. А когда девочки подросли, началась школа, кружки и спортивные секции.

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«Первые годы мы жили как будто в тумане… Тем не менее единственное сожаление, которое преследовало нас, — это то, что нам не хватает времени как следует насладиться их взрослением».

Сегодня сестрам 35 лет, и они близки как никогда. Ханна — учительница начальной школы, у нее несколько дипломов об образовании. Кейт работает в отделе кадров, а Люси трудится на местные авиалинии. У Дженни своя кондитерская, Рут помолвлена и работает в колл-центре. А в 2014 году Сара сделала Джанет и Грэма счастливыми бабушкой и дедушкой.

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Уолтоны были невероятно рады, ведь теперь их семья будет увеличиваться в шестикратном размере. Теперь-то Джанет и Грэм в полной мере насладятся жизнью и семьей без стресса и хлопот.

«Я обожала растить и воспитывать наших дочек. Я не могу сказать, что какой-то этап в их жизни был лучше другого. Просто всегда было так много дел, что мы не могли полностью насладиться жизнью нашей семьи. С внуками все по-другому»,

— рассказала Джанет.