InstaКаникулы в Кидзании: все как у блогеров

InstaКаникулы в Кидзании: все как у лучших блогеров!

Какой же современный ребенок не хотел бы попробовать себя в роли популярного блогера! Кидзания предлагает такую возможность: до 24 ноября в парке объявляются InstaКаникулы — специально для юных поклонников социальных сетей и их не менее продвинутых родителей.

Ежедневно дети и взрослые смогут принять участие в захватывающей семейной игре и заработать кидzo — валюту Кидзании. Как устроена работа блогера, как снимать интересные влоги на актуальные детские темы и получать множество лайков — обо всем этом дети узнают в Редакции газеты BURO и ТВ-студии СТС. Приняв участие в игре «Реклама у блогера», можно будет получить кидzo за размещение рекламных публикаций в своих аккаунтах или на страницах родителей. Дети сами выберут, какие профессии Кидзании или организации рекламировать и как именно это делать: оригинальность и полет фантазии приветствуются! Вознаграждение за свои посты можно будет получить, показав публикацию в Центре занятости Кидзании.

Родителям же предлагается помочь детям увеличить капитал. Для этого им нужно будет поучаствовать в игре «Активные родители»: сфотографировать ребенка за работой в одной из тематических зон парка, выложить фото в свой аккаунт в любой соцсети с хэштегами #Кидзания и #InstaКаникулы — и получить кидzo за этот пост в Центре занятости!

Для детей и родителей на Главной площади дважды в день будет проходить семейный квест «Фруктовый блог». Его участникам предстоит разгадывать загадки от бренда «Фруктовый сад», чтобы шаг за шагом собрать все спрятанные фрукты. Также каждый день в Большом театре Кидзании будет проводиться интеллектуальная игра «Zнание», где дети и взрослые объединятся, чтобы побороться за звание самого умного. Не обойдется без приятных подарков от партнеров Кидзании! Ну а наиболее активные посетители парка попадут в профиль @kidzaniamoscow в Инстаграм.

Все активности и игры будут проходить под модный кавер-чарт этого года от радиостанции «Европа плюс». Дружеская обстановка, азарт, веселье, зажигательная музыка и множество красивых фото в соцсетях — все это InstaКаникулы в Кидзании!