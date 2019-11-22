Практика кореянок, которая нужна каждой маме в мире

Мы уже привыкли к бесспорному лидерству Южной Кореи во всем, что касается красоты — что бы мы делали без алмазной пыли, сплэш-масок и спреев-мистов? Как вдруг корейцы задают новый тренд, теперь в области ухода за собой после родов. Рассказываем о чоривоне и предлагаем позаимствовать оттуда самое лучшее.

Что такое чоривон?

В Южной Корее мама с малышом из роддома обычно возвращаются не домой, а в чоривон — центр восстановления. Вообразите себе первоклассную гостиницу домашнего типа, где можно отдохнуть в спа, сходить на подтягивающий массаж лица, поплавать в бассейне, выспаться. В вашем распоряжении — все экспресс-методы по восстановлению после колоссального стресса.

Малыш находится рядом, но не в одной комнате с вами — под присмотром опытных врачей и специалистов. Малыша без зазрения совести можно брать только на кормление, ведь в остальное время он и так преимущественно спит. Так мама и ребенок проводят две-три недели, это время еще называют baby moon (логичное продолжение медового месяца, не правда ли?).

Что делают в чоривоне?

В чоривоне мама не просто приходит в себя после родов, а учится ухаживать за младенцем. Квалифицированные врачи и медсестры рассказывают и показывают, как прикладывать малыша к груди, подмывать и пеленать, обучают прочим непостижимым для новоиспеченной мамы вещам.

Повара готовят теплые супы и другие блюда, которые помогают восстановлению организма и благоприятному движению энергии Ци в теле. Циркуляции энергии способствует и обстановка, и предметы интерьера. Вам бы тоже не помешали позитивные вибрации? Мы писали об 11 лайфхаках, которые научат притягивать любовь и богатство — все по фэншую!

Приятный бонус жизни в чоривоне — другие мамы с младенцами. Часто они становятся подругами, а иногда и коллегами, после выхода из декрета.

Сколько длится чоривон?

Две-три недели. Его продолжительность унаследована от корейской традиции samchilil, буквально означающей 21 день. Считается, что именно столько времени требуется женщине для восстановления после родов, а раньше выходить из дома (или чоривона) никак нельзя из-за холода, инфекций и чрезмерных нагрузок. Раньше этот период мамы проводили в окружении своих мам, свекровей и сестер.

Сегодня прогрессивные кореянки все чаще предпочитают общество квалифицированных врачей: 6 молодых мам из 10 после родов восстанавливаются в чоривоне. В чоривоны приезжают и иностранки, в том числе из России. Мы публиковали рассказы наших соотечественниц о беременности и родах за рубежом, в том числе в Южной Корее.

Сколько стоит чоривон?

Восстановительные центры, как и отели, варьируются от двух— до пятизвездочного уровня. Стоимость пребывания в чоривоне зависит от его элитности, района и набора услуг. В среднем пребывание в чоривоне обходится в 2 000 долларов за неделю. Люксовые центры, в которых останавливаются местные звезды, оценивают неделю восстановления уже в 9 000 долларов.

Пребывание в чоривоне — традиционный подарок молодой маме-кореянке и, как правило, его преподносят родители мужа. Уверены, в России эта традиция тоже пришлась бы очень кстати. А вы как считаете?