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Питерские школьники поддержали уволенную за посты про секс и выпивку учительницу 

Lenta.ru 6 часов назад
Школьники поддержали уволенную за твиты учительницу
Фото: Телеграм-канал «Подъем!»
Ученики школы №579 Приморского района в Санкт-Петербурге, где учительницу Любовь Фролову уволили за твиты, устроили флешмоб в ее поддержку — они оделись в черную одежду в знак протеста. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в акции приняли участие школьники, которые не учились у Фроловой. Как сказала одна из учениц, это «не единичный случай маразма» в учебном заведении.
Школьница также рассказала, что Фролова была популярна среди своих учеников, общалась с ними на равных, однако мало разговаривала с педагогами.
Об увольнении Фроловой стало известно 22 ноября. В школе узнали о ее постах про секс и выпивку, а также о неформальном общении с учениками. По словам учительницы, ее уволили «на перемене» за «несоответствующий должности моральный облик». Позднее она опубликовала скриншоты, на которых ученики недоумевали из-за решения и называли Фролову «лучшим учителем».
Директор школы Галина Махотина подтвердила, что педагог уже не работает в их учебном заведении. По словам Махотиной молодая преподавательница самостоятельно приняла решение уйти и написала заявление по собственному желанию. Она добавила, что администрация узнала о Twitter-аккаунте от родителей учеников.
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Теги:
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