Школьники поддержали уволенную за твиты учительницу

Питерские школьники поддержали уволенную за посты про секс и выпивку учительницу

Ученики школы №579 Приморского района в Санкт-Петербурге, где учительницу Любовь Фролову уволили за твиты, устроили флешмоб в ее поддержку — они оделись в черную одежду в знак протеста. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в акции приняли участие школьники, которые не учились у Фроловой. Как сказала одна из учениц, это «не единичный случай маразма» в учебном заведении.

Школьница также рассказала, что Фролова была популярна среди своих учеников, общалась с ними на равных, однако мало разговаривала с педагогами.

Об увольнении Фроловой стало известно 22 ноября. В школе узнали о ее постах про секс и выпивку, а также о неформальном общении с учениками. По словам учительницы, ее уволили «на перемене» за «несоответствующий должности моральный облик». Позднее она опубликовала скриншоты, на которых ученики недоумевали из-за решения и называли Фролову «лучшим учителем».

Директор школы Галина Махотина подтвердила, что педагог уже не работает в их учебном заведении. По словам Махотиной молодая преподавательница самостоятельно приняла решение уйти и написала заявление по собственному желанию. Она добавила, что администрация узнала о Twitter-аккаунте от родителей учеников.