Что нельзя воспитателю говорить ребенку

6 самых страшных фраз, которые воспитатель может сказать ребенку

Иногда страшные фразы ребёнок повторяет во время игры в детский сад, а иногда родители и сами слышат их от воспитателя. Разберёмся, что действительно должно настораживать, и почему взрослым категорически нельзя говорить ребёнку такие слова.

6. «Если не доешь, я тебе тарелку за шиворот вылью»

Во всех детских садах так или иначе заставляют есть. Но где-то это делают при помощи уговоров и игр, а где-то — угрозами и запугиванием. Если воспитатель заставляет доедать всё до последней крошки, то в будущем у ребёнка могут возникнуть проблемы с чувством голода и насыщения.

Он будет доедать всё, даже если есть вовсе и не хочет, а следствием станет лишний вес.

Иногда становится известно и о совсем уж отвратительных случаях, когда детей кормят насильно, как гусей для фуа-гра. «Меня стошнило прямо в тарелку, и воспитатель заставила „сожрать“ и это, — вспоминает мама двоих детей Алина. — Случай в детском саду я вспомнила на приёме у психолога, когда лечилась от анорексии. Сама мысль о еде была мне отвратительна. Отдать своих детей в сад я не могу, хотя и понимаю, что методы воспитания изменились».

5. «Ты неаккуратный!»

Взрослый человек может быть неаккуратным, а ребёнок — нет. Аккуратность и ловкость — это навыки, которые развиваются со временем и в результате долгого упорного труда. И, конечно, у маленьких детей их нет.

Воспитателю правильнее оценивать старания ребёнка, желание что-то сделать, процесс, а не результат.

Крошки на столе во время обеда или корявый рисунок на занятии — не повод ставить на малыше клеймо неаккуратности. Услышав такие слова, он может вообще перестать учиться, потому что будет уверен, что не может ничего изменить. Ведь он неаккуратный, а значит, можно и не стараться.

4. «Если не перестанешь плакать, тебя заберёт полицейский»

Обычно эту фразу произносят случайные прохожие, которые хотят «помочь» маме капризного малыша. Но грешат ей и воспитатели. Им кажется, что так они смогут успокоить ребёнка, хотя его скорее успокоит устранение причины слёз или хотя бы поддержка.

Что же происходит в итоге?

Во-первых, дети понимают, что слёзы — это плохо, за них наказывают. Хотя на самом деле слёзы — это просто слёзы. Любой человек может плакать, если ему грустно, плохо или больно.

Ребёнок, которому запрещали плакать, вырастет во взрослого, который не умеет выражать свои чувства, а порой и ненавидит всех вокруг.

А во-вторых, детям внушают страх перед полицией. В экстренной ситуации они уже вряд ли обратятся за помощью в органы правопорядка.

3. «Если не оденешься сам, я надену на тебя платье»

Родителям эта фраза может показаться безобидной. Если мальчик ленится и не может одеться сам, то воспитатель угрожает надеть на него чужую одежду. Но в таком наказании нет логики. Другое дело, если неодетого оставят в группе и не пустят на улицу. Он точно поймёт, зачем нужно поторопиться и справиться самому: чтобы скорее пойти гулять с друзьями.

Может показаться, что дети маленькие, и не понимают, что вообще-то надевать платье на мальчика силой — это плохо и стыдно.

Ребёнок действительно может и не запомнить эту историю. Но даже трёхлетки поймут, что воспитатель отнёсся к одногруппнику хуже, чем к остальным. А значит, его можно обижать, и с ним лучше не дружить. Статус «затравленного» прилипает навсегда.

2. «Кто сделал „лужу“, тот в туалет больше не пойдёт»

Фраза кажется глупой: как можно запретить кому-то физиологические потребности? Ведь контролировать их невозможно, особенно детям! Но это реальная история одного из детских садов Подмосковья. Нянечка увидела лужу в туалете и запретила ходить туда тем, кто справляет нужду неаккуратно. К концу дня часть детей тайком всё-таки прошмыгнули в туалет, а самых послушных родители забирали домой в мокрых штанишках.

Одному из мальчиков родители вызвали «Скорую помощь» из-за болей в животе — он оказался самым терпеливым.

Воспитателям нужно быть очень осторожными с запретами. Ведь сначала они учат детей слушаться старших, а потом отдают распоряжения, которые невозможно выполнить. Ребёнок выбирает, то ли оказаться плохим для воспитателя, то ли причинить реальный вред своему здоровью.

1. «Никто за тобой не придет»

Воспитатель, как и родители — очень авторитетный взрослый. Маленькие дети привыкли им верить. Если взрослые говорят, что бегать по дороге нельзя, потому что там может сбить машина, значит, бегать действительно нельзя. Но что если воспитатель говорит ужасные вещи? Правильно, ребёнок верит и этому!

Детям часто угрожают, что они останутся в детском саду навсегда, если не будут следовать правилам.

Родители за ними не придут или их попросту не пустят. Хорошо, если ребёнок достаточно взрослый, чтобы сомневаться в таких глупостях и не верить воспитателю.

Но малыши не сомневаются. Они могут, например, постоянно болеть, только бы не ходить в детский сад. Потому что там опасно, там могут лишить самого главного и ценного в жизни — родителей.

По закону воспитателя скорее накажут за рукоприкладство, но фраза «родители за тобой не придут» порой куда страшнее для неокрепшей психики