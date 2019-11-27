Ошибки на родительском собрании, которые раздражают

5 глупых ошибок на родительском собрании, которые всех раздражают

Вы их тоже наверняка допускали!

Редкая семья посещает родительское собрание в школе с удовольствием. Когда в классный чат приходит сообщение о дате и времени собрания, многие пытаются спихнуть эту обязанность на супруга (или супругу) в надежде избежать вечера в нудной компании администрации школы и учителей.

Но рано или поздно наступает момент, когда на собрание сходить все же придется. В этом случае к нему надо подготовиться и прочитать, что важно учесть, чтобы сохранить добрые отношения с учителем и другими родителями.

Итак, чего стоит избегать на собрании…

Не пытайтесь при всех выяснить подробности успеваемости вашего ребенка

Никому не интересно слушать комментарии, почему за последнюю контрольную ваш ребенок получил «четверку», а за домашнюю работу — «тройку». Такие вопросы надо решать с учителем тет-а-тет, чтобы не забирать у него время, которое тот мог бы посвятить обсуждению общих вопросов.

Кстати, если вопрос про успеваемость своего ребенка задает другой родитель, вы с полным правом можете прервать его (важно сделать это вежливо!) и попросить отложить обсуждение конкретного ребенка на потом.

Мы уверены, что большинство родителей вас в этом поддержат.

Выступать против учителя, не заручившись поддержкой других родителей

Кстати, про поддержку. Вам знакома ситуация, когда в классном чате родители возмущаются поведением или методикой преподавания учителя и продумывают, как они предъявят педагогу претензии — но на собрании почему-то все молчат, а некоторые из противников учительской политики активно поддакивают и улыбаются?

Думаем, что знакомо. Не каждый решится сказать в лоб то, что долго «перетирал» в приватной беседе.

Поэтому перед тем, как выступать против политики учителя, заручитесь поддержкой других родителей. Желательно предварительно составить заявление, в котором вы укажете суть претензии, а затем собрать под ним подписи всех согласных.

Тогда вы увидите, кого действительно не устраивает сложившаяся ситуация, а кто просто любит организовывать «митинг на кухне».

Начинать качать права, когда не разобрались в ситуации

Например, вы считаете, что вашего ребенка обидел его одноклассник, и по каким-то причинам собираетесь вынести этот вопрос на общее обсуждение. Не торопитесь делать выводы и защищать своего школьника с пеной у рта (это вы всегда успеете).

Не стоит разбирать эту ситуацию на собрании, если вы предварительно не обсудили ее с учителем, директором, родителями обидчика. Иначе вы можете еще больше запутать себя и других.

Это не значит, что нужно оставить все как есть и не добиваться истины. Просто все надо делать последовательно.

И стараться сохранять спокойствие и придерживаться правила дискуссий, возникшего еще в античные времена: да будет выслушана вторая сторона.

Болтать с подругой на задней парте

Вы силой заставили прийти себя на собрание и вместо того, чтобы послушать учителя, принимаетесь болтать обо всем на свете с одной из мам одноклассников вашего ребенка.

Таким поведением вы показываете учителю, что вам совершенно безразлична информация, которой он делится с вами.

Возникает логичный вопрос: зачем тогда вы пришли на родительское собрание — для галочки?

Выступать с дурацкими предложениями

На каждом родительском собрании есть родитель-энтузиаст, который долго добивается право голоса, а потом озвучивает предложения из серии «давайте отправим детей в Космос». При этих словах у педагога загораются глаза, и он уже мечтает, как его дети будут первыми детьми, которые вышли на орбиту Земли и так далее.

Стоит ли говорить, что этот родитель после собрания бесследно пропадает, оставляя после себя неприятный шлейф чувства обманутого ожидания?

Не делайте так, если не хотите заполучить репутацию пустослова, что неизбежно отразится на отношении учителя (и всех остальных) не только к вам, но и к вашему школьнику.