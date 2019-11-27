Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Дети
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Любовь
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Дом и сад
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Еда

5 глупых ошибок на родительском собрании, которые всех раздражают 

Letidor.ru 5 часов назад
Ошибки на родительском собрании, которые раздражают
Фото: Letidor.ru
Вы их тоже наверняка допускали!
Редкая семья посещает родительское собрание в школе с удовольствием. Когда в классный чат приходит сообщение о дате и времени собрания, многие пытаются спихнуть эту обязанность на супруга (или супругу) в надежде избежать вечера в нудной компании администрации школы и учителей.
Но рано или поздно наступает момент, когда на собрание сходить все же придется. В этом случае к нему надо подготовиться и прочитать, что важно учесть, чтобы сохранить добрые отношения с учителем и другими родителями.
Итак, чего стоит избегать на собрании…

Не пытайтесь при всех выяснить подробности успеваемости вашего ребенка

Никому не интересно слушать комментарии, почему за последнюю контрольную ваш ребенок получил «четверку», а за домашнюю работу — «тройку». Такие вопросы надо решать с учителем тет-а-тет, чтобы не забирать у него время, которое тот мог бы посвятить обсуждению общих вопросов.
Кстати, если вопрос про успеваемость своего ребенка задает другой родитель, вы с полным правом можете прервать его (важно сделать это вежливо!) и попросить отложить обсуждение конкретного ребенка на потом.
Мы уверены, что большинство родителей вас в этом поддержат.

Выступать против учителя, не заручившись поддержкой других родителей

Кстати, про поддержку. Вам знакома ситуация, когда в классном чате родители возмущаются поведением или методикой преподавания учителя и продумывают, как они предъявят педагогу претензии — но на собрании почему-то все молчат, а некоторые из противников учительской политики активно поддакивают и улыбаются?
Думаем, что знакомо. Не каждый решится сказать в лоб то, что долго «перетирал» в приватной беседе.
Поэтому перед тем, как выступать против политики учителя, заручитесь поддержкой других родителей. Желательно предварительно составить заявление, в котором вы укажете суть претензии, а затем собрать под ним подписи всех согласных.
Тогда вы увидите, кого действительно не устраивает сложившаяся ситуация, а кто просто любит организовывать «митинг на кухне».

Начинать качать права, когда не разобрались в ситуации

Например, вы считаете, что вашего ребенка обидел его одноклассник, и по каким-то причинам собираетесь вынести этот вопрос на общее обсуждение. Не торопитесь делать выводы и защищать своего школьника с пеной у рта (это вы всегда успеете).
Не стоит разбирать эту ситуацию на собрании, если вы предварительно не обсудили ее с учителем, директором, родителями обидчика. Иначе вы можете еще больше запутать себя и других.
Это не значит, что нужно оставить все как есть и не добиваться истины. Просто все надо делать последовательно.
И стараться сохранять спокойствие и придерживаться правила дискуссий, возникшего еще в античные времена: да будет выслушана вторая сторона.

Болтать с подругой на задней парте

Вы силой заставили прийти себя на собрание и вместо того, чтобы послушать учителя, принимаетесь болтать обо всем на свете с одной из мам одноклассников вашего ребенка.
Таким поведением вы показываете учителю, что вам совершенно безразлична информация, которой он делится с вами.
Возникает логичный вопрос: зачем тогда вы пришли на родительское собрание — для галочки?

Выступать с дурацкими предложениями

На каждом родительском собрании есть родитель-энтузиаст, который долго добивается право голоса, а потом озвучивает предложения из серии «давайте отправим детей в Космос». При этих словах у педагога загораются глаза, и он уже мечтает, как его дети будут первыми детьми, которые вышли на орбиту Земли и так далее.
Стоит ли говорить, что этот родитель после собрания бесследно пропадает, оставляя после себя неприятный шлейф чувства обманутого ожидания?
Не делайте так, если не хотите заполучить репутацию пустослова, что неизбежно отразится на отношении учителя (и всех остальных) не только к вам, но и к вашему школьнику.
Видео дня. Знаменитости, которые внезапно помолодели
Letidor.ru: последние новости
8 причин, по которым мамы не хотят подавать на алименты 8 причин, по которым мамы не хотят подавать на алименты 7 самых опасных вещей, которыми может подавиться ребенок 7 самых опасных вещей, которыми может подавиться ребенок В Сети восхитились красотой мамы и бабушки Екатерины Гусевой В Сети восхитились красотой мамы и бабушки Екатерины Гусевой
Женский форум 
Теги:
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни 1
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире 3
Невесты, которых хочется переодеть
Невесты, которых хочется переодеть
Новости партнеров
Видео
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
«У народа одно желание: пнуть»
00:37
«У народа одно желание: пнуть»
Звёзды
Лещенко высказался о скандале с Ротару
04:38
Лещенко высказался о скандале с Ротару
Звёзды
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
01:58
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
Любовь
Из чего делают настоящие спагетти
04:14
Из чего делают настоящие спагетти
Еда
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
09:37
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
Звёзды Красота
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
01:40
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
Звёзды Красота
Простейший способ отбелить лицо
02:30
Простейший способ отбелить лицо
Красота
Невероятные трансформации тела
11:06
Невероятные трансформации тела