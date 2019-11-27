Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни

Заставить маленькое чадо делать уроки — задача не из легких. Требуется чуткий родительский контроль и учет: иначе ничего не выйдет. Наша фотоподборка доказывает, что учиться, учиться и еще раз учиться — предстоит не только школьникам, но и их "предкам"!

SM News

Если ребенок уснул за уроками — это нестрашно, и ругать его точно не стоит. Ведь есть верный помощник — Барсик, который и рядом посопит и с математикой поможет. Замууурррчательная идея!

SM News

Кто же на самом деле учит уроки: Петя или мама?Глядя на это фото, ответ становится очевидным! Ничего, мам, всего 8 лет осталось!

SM News

Нет, это не человек-паук. Это обычная первоклассница Лиза, которой просто не сидится на месте. А вверх тормашками уроки делать ведь еще интереснее! А красиво писать и вовсе необязательно.

SM News

Воспитательный процесс от папы — это очень опасно! Поэтому необходима специальная экипировка, ну хотя бы шлем. Однако, если его дома не нашлось, то и кастрюля подойдет!

SM News

Эта мама (или папа?) точно умеют мотивировать своего ребенка. С таким арсеналом и уроки быстрее делаются и отвлекаться на глупости уже не хочется!

SM News

Расслабиться после работы? Не, не слышали! У папы много дел: и математику делать, и русский, да и литературу надо прочитать. И это хорошо еще, что младшая в школу пока не ходит!