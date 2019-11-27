Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Любовь
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Дом и сад
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Еда
Невесты, которых хочется переодеть
Невесты, которых хочется переодеть
Мода

Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни 

SM News 19 минут назад
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Фото: SM News
Заставить маленькое чадо делать уроки — задача не из легких. Требуется чуткий родительский контроль и учет: иначе ничего не выйдет. Наша фотоподборка доказывает, что учиться, учиться и еще раз учиться — предстоит не только школьникам, но и их "предкам"!
SM News
Если ребенок уснул за уроками — это нестрашно, и ругать его точно не стоит. Ведь есть верный помощник — Барсик, который и рядом посопит и с математикой поможет. Замууурррчательная идея!
SM News
Кто же на самом деле учит уроки: Петя или мама?Глядя на это фото, ответ становится очевидным! Ничего, мам, всего 8 лет осталось!
SM News
Нет, это не человек-паук. Это обычная первоклассница Лиза, которой просто не сидится на месте. А вверх тормашками уроки делать ведь еще интереснее! А красиво писать и вовсе необязательно.
SM News
Воспитательный процесс от папы — это очень опасно! Поэтому необходима специальная экипировка, ну хотя бы шлем. Однако, если его дома не нашлось, то и кастрюля подойдет!
SM News
Эта мама (или папа?) точно умеют мотивировать своего ребенка. С таким арсеналом и уроки быстрее делаются и отвлекаться на глупости уже не хочется!
SM News
Расслабиться после работы? Не, не слышали! У папы много дел: и математику делать, и русский, да и литературу надо прочитать. И это хорошо еще, что младшая в школу пока не ходит!
Видео дня. Знаменитости, которые внезапно помолодели
SM News: последние новости
Учим ребёнка быть самостоятельным Учим ребёнка быть самостоятельным Как приучить ребенка помогать по дому Как приучить ребенка помогать по дому 10 фотографий детей с забавной реакцией на Деда Мороза 10 фотографий детей с забавной реакцией на Деда Мороза
Женский форум1 
Теги:
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире 3
Невесты, которых хочется переодеть
Невесты, которых хочется переодеть
Женские привычки, которые очень нравятся мужчинам
Женские привычки, которые очень нравятся мужчинам
Видео
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
«У народа одно желание: пнуть»
00:37
«У народа одно желание: пнуть»
Звёзды
Лещенко высказался о скандале с Ротару
04:38
Лещенко высказался о скандале с Ротару
Звёзды
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
01:58
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
Любовь
Из чего делают настоящие спагетти
04:14
Из чего делают настоящие спагетти
Еда
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
09:37
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
Звёзды Красота
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
01:40
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
Звёзды Красота
Простейший способ отбелить лицо
02:30
Простейший способ отбелить лицо
Красота
Невероятные трансформации тела
11:06
Невероятные трансформации тела
Здоровье Красота
Как не пострадать в «чёрную пятницу»
00:28
Как не пострадать в «чёрную пятницу»
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение