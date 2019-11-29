Ребенок едва не задохнулся из-за криков директора омской школы

В школе №27 произошел конфликт, который мог привести к трагедии. 11-летняя девочка-отличница находилась с подругами в гардеробе школы, где на лавочке стояли портфели и лежал телефон их одноклассницы. Проходя мимо, дети случайно задели рюкзаки, из-за чего телефон упал и разбился.

Владелица испорченного гаджета тут же позвонила своим родителям и рассказала об инциденте. Во время следующего урока девочек, которые находились в гардеробе, вызвали в кабинет директора.

Там их поджидали родители школьницы, разбившей телефон. Мать девочки набросилась на детей с криками и требованием компенсировать полную стоимость телефона — 40 тысяч рублей. На ответы детей, что никто специально не разбивал телефон одноклассницы, им велели «закрыть рот». При этом родителей обвиненных девочек о школьной разборке даже не оповестили.

От криков одной из школьниц резко стало плохо — у ребенка имелось заболевание, которое запрещает физические нагрузки и сильный стресс.

Когда школьница пожаловалась директору на плохое самочувствие, то вместо помощи получила новую порцию крика.

«Закрой свой рот и стой! Плохо ей, видите ли!» — накричала на ребенка уже директриса.

Когда девочку, наконец, отпустили из кабинета главы школы, у нее началась рвота и одышка. На помощь ей пришла одна из учителей, которая и сообщила обо всем маме девочки.

Возмущенная мать обратилась в редакцию портала Om1.ru и рассказала о случившемся. Она считает, что на уровне школы дело «пытаются замять» и поэтому намерена предать ситуацию огласке.

Теперь ее дочка, которая до этого училась в школе на одни пятерки, отказывается посещать уроки вовсе. Женщина рассказала, что переведет девочку в другую школу и уже обратилась с жалобами в региональное и федеральное министерства образования.