5 споров в Сети, в которые ввязываются все мамы

5 споров в интернете, в которые ввязываются все мамы

Вообще они — люди занятые, но иногда просто невозможно не вставить свои пять копеек в очередную дискуссию.

В Интернете кто-то неправ! Причем не прав в вопросах родительства, а значит, надо оставить свой комментарий, и ещё один, и ещё…Поругаться, найти единомышленников и, усталой, но довольной, вернуться к прямым обязанностям. Итак, какие темы вызывают самые ожесточенные дискуссии?

Зайки-лужайки VS финансовые гарантии

Должны ли у ребёнка быть собственная комната, репетитор по английскому и отдых на морях, или всё это с лихвой компенсирует мамина любовь и пара-тройка братьев и сестер? Где та граница, когда рождение ребёнка — героизм, граничащий с безрассудством, и существует ли она вообще? Каждая, практически каждая мама непременно зайдёт высказаться, начиная с «а вот у меня…» и заканчивая неприятным высказыванием в адрес оппонентов.

Белое пальто VS реальность

Это — битва мам, дети которых сами укладываются спать с трёх месяцев, слушаются с первого слова и научились читать в два года, и тех, кто считает всё это выдумкой, а то и издевательством над здравым смыслом.

Первые, разумеется, не верят в послеродовую депрессию, не привлекают бабушек и дедушек, похудели через месяц после родов, зарабатывают деньги, сидя в декрете, и никогда не повышают голос на детей.

Вторые — да просто обычные люди, которым чуть меньше повезло с обменом веществ и характером детей. Вместо обмена опытом обе группы предпочитают обмен колкостями.

Грудное вскармливание VS смеси

Это гигиенично, экологично, полезно для ребёнка и мамы, удобно, и снова гигиенично, — утверждают одни. Это больно, неудобно, неоправданно ограничивает свободу, — уверяют другие.

Внутри темы есть ещё несколько, поуже — если кормить, то до скольких лет, и вторая, ещё более горячая — если кормить, то где, строго дома в запертой комнате или на сцене Большого театра.

Обсуждать можно бесконечно, благо, новости регулярно подбрасывают повод — то кормящую мать выгонят откуда-то, то, наоборот, обнаружат среди членов парламента.

Мамы, имеющие свои интересы VS мамы, посвятившие себя ребёнку

Настоящая мать должна забыть про работу, маникюр, встречи с подругами и отдых без детей — и тогда ребёнок будет счастливым. Настоящая мать должна стать счастливой сама, и если для этого ей нужно ходить на работу с маникюром, пусть ходит: подаст ребёнку пример того, как быть развитой личностью и любить себя.

Подтемы — детский сад (нужен нерадивым мамам или действительно нужен ребёнку), няни (как можно доверить чужой тетке ребёнка) и бабушки с дедушками (должны помогать или сами справимся).

Вседозволенность VS строгость

Касается и домашнего воспитания, и педагогов в школе и саду. Уместна ли строгость? А повышенный тон? А шлепки по попе? Всё это имеют право делать родители, или кто угодно? А если родители — только относительно своих детей, или дворовых хулиганов тоже? Опыт, как правило, у каждого свой, поэтому переубедить друг друга — невозможно. Зато можно приятно провести время!