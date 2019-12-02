Мать сдала дочь в приют из-за одной ее фразы

Мать сдала 15-летнюю дочь в приют из-за одной ее фразы

Василиса никак не ожидала от своей дочери такого поведения и тяжело приняла решение о том, чтобы отдать дочь в приют, но что она могла сделать? Ведь то, что сделала дочь, было невозможно стерпеть.

Как стало известно ИА "Экспресс-Новости", девочка росла здоровым и добрым ребенком. Диана была умной и красивой. Всегда была отзывчивой, но слегка застенчивой. Мать и отец девочки воспитывали ее вместе, но все стало меняться, когда между родителями стали происходить ссоры. Все закончилось разводом. Отец ушел из семьи и стал реже появляться на глаза дочери. Мать пыталась наладить отношения с бывшим мужем, чтобы тот уделял время дочери и их Диана не чувствовала себя обделенной в заботе родителей. Увы, все пошло наперекосяк. Мужчина не хотел идти на мировую с бывшей женой, а страдающая от этого Диана обижалась на мать все сильнее и сильнее.

Последняя капля

К пятнадцати годам скандалы дочери стали достигать своего апогея. Сложная ситуация в семье стала подкрепляться переходным возрастом. Сомнительные друзья, прогулы школы и наплевательское отношение к семейным ценностям стали главными спутниками девочки. Василиса пыталась бороться с сомнительными увлечениями Дианы, но как бы она не старалась, будто огромной волной, женщину накрывали скандалы Дианы. Последней каплей стал совместный поход к психологу.

Мать и дочь вместе отправились к психологу. Там специалист выслушивал каждую сторону, пытался объяснять то, что не понимают они друг о друге, но в какой-то момент Диана сказала:

"Мне в целом все равно. Как мне исполнится 18 лет, я упеку мать в психушку, чтобы она не мешала мне жить. На кой она мне мешает самовыражаться? Отца довела, теперь меня хочет? Я ей не дамся. Пусть ждет расплаты".

Последняя фраза ужаснула мать и самого психолога. Огорченная и задушенная слезами Василиса решила пойти на крайние меры. Женщина сдала дочку в приют. Этому способствовало и заключение психолога, который был в шоке от услышанного.

Приют

Несмотря на сопротивления, Диана уехала в приют. Она пробыла там три года, а вернувшись перед своим 18-летием, девушка упала перед матерью и стала просить прощения. Девочка многое поняла за время пребывания там, что мать — это единственный человек, который любит ее, ведь отец так ни разу и не появился за три года. Что девочка была резка с матерью, которая делала все ради нее. Диана образумилась и взялась за голову. Она решила взять жизнь в свои руки и стать семейным психологом, чтобы помогать таким же запутавшимся детям, какой была она сама.