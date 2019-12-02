Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
5 золотых правил истинной леди
5 золотых правил истинной леди
Психология
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря
Дом и сад
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Красота
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Любовь

Мать сдала 15-летнюю дочь в приют из-за одной ее фразы 

express-novosti.ru 4 часа назад
Мать сдала дочь в приют из-за одной ее фразы
Фото: depositphotos.com
Василиса никак не ожидала от своей дочери такого поведения и тяжело приняла решение о том, чтобы отдать дочь в приют, но что она могла сделать? Ведь то, что сделала дочь, было невозможно стерпеть.
Как стало известно ИА "Экспресс-Новости", девочка росла здоровым и добрым ребенком. Диана была умной и красивой. Всегда была отзывчивой, но слегка застенчивой. Мать и отец девочки воспитывали ее вместе, но все стало меняться, когда между родителями стали происходить ссоры. Все закончилось разводом. Отец ушел из семьи и стал реже появляться на глаза дочери. Мать пыталась наладить отношения с бывшим мужем, чтобы тот уделял время дочери и их Диана не чувствовала себя обделенной в заботе родителей. Увы, все пошло наперекосяк. Мужчина не хотел идти на мировую с бывшей женой, а страдающая от этого Диана обижалась на мать все сильнее и сильнее.

Последняя капля

К пятнадцати годам скандалы дочери стали достигать своего апогея. Сложная ситуация в семье стала подкрепляться переходным возрастом. Сомнительные друзья, прогулы школы и наплевательское отношение к семейным ценностям стали главными спутниками девочки. Василиса пыталась бороться с сомнительными увлечениями Дианы, но как бы она не старалась, будто огромной волной, женщину накрывали скандалы Дианы. Последней каплей стал совместный поход к психологу.
Мать и дочь вместе отправились к психологу. Там специалист выслушивал каждую сторону, пытался объяснять то, что не понимают они друг о друге, но в какой-то момент Диана сказала:
"Мне в целом все равно. Как мне исполнится 18 лет, я упеку мать в психушку, чтобы она не мешала мне жить. На кой она мне мешает самовыражаться? Отца довела, теперь меня хочет? Я ей не дамся. Пусть ждет расплаты".
Последняя фраза ужаснула мать и самого психолога. Огорченная и задушенная слезами Василиса решила пойти на крайние меры. Женщина сдала дочку в приют. Этому способствовало и заключение психолога, который был в шоке от услышанного.

Приют

Несмотря на сопротивления, Диана уехала в приют. Она пробыла там три года, а вернувшись перед своим 18-летием, девушка упала перед матерью и стала просить прощения. Девочка многое поняла за время пребывания там, что мать — это единственный человек, который любит ее, ведь отец так ни разу и не появился за три года. Что девочка была резка с матерью, которая делала все ради нее. Диана образумилась и взялась за голову. Она решила взять жизнь в свои руки и стать семейным психологом, чтобы помогать таким же запутавшимся детям, какой была она сама.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
express-novosti.ru: последние новости
Пока жена лечилась за границей по квоте, муж завел любовницу, сказав маленькой дочке, что мама умерла Пока жена лечилась за границей по квоте, муж завел любовницу, сказав маленькой дочке, что мама умерла Мужа насмерть сбила машина, а ее водитель нашел оригинальный способ искупить свою вину Мужа насмерть сбила машина, а ее водитель нашел оригинальный способ искупить свою вину История из жизни: мать отреклась от дочери, которая стала счастливой вопреки её предсказанию История из жизни: мать отреклась от дочери, которая стала счастливой вопреки её предсказанию
Женский форум9 
Теги:
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 золотых правил истинной леди
5 золотых правил истинной леди
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря 4
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации 1
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
03:13
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Что делать, если все время мерзнут ноги
01:59
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
02:57
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
Звёзды
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
01:18
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
Красота
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
03:23
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
Дом и сад
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
05:57
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
Красота
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение