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Дети научились снимать родительский контроль 

Рамблер 1 час назад
После массового распространения интернета по всему миру родилось не одно поколение для детей. Для них гаджеты стали неотъемлемой частью жизни. Однако в Сети можно делиться не только знаниями и веселыми картинками, чтобы уберечь своих отпрысков от опасной информации, родители устанавливают на устройствах специальный родительский контроль.
Дети не отстают от родителей. В одном из американских изданий был опубликован материал о том, как снять установленную защиту и получить доступ к запрещенным сайтам. Дети находят способы и делят ими в соцсетях с друзьями. Они переустанавливают программы, меняют часовой пояс, чтобы снять блокировку по времени, взламывают пароли и смотрят видео. Рожителям стоит проявить бдительность.
Ранее "Рамблер" писал, во что играли дети в Средние века.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Дети , Видео
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