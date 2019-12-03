Дети научились снимать родительский контроль

После массового распространения интернета по всему миру родилось не одно поколение для детей. Для них гаджеты стали неотъемлемой частью жизни. Однако в Сети можно делиться не только знаниями и веселыми картинками, чтобы уберечь своих отпрысков от опасной информации, родители устанавливают на устройствах специальный родительский контроль.

Дети не отстают от родителей. В одном из американских изданий был опубликован материал о том, как снять установленную защиту и получить доступ к запрещенным сайтам. Дети находят способы и делят ими в соцсетях с друзьями. Они переустанавливают программы, меняют часовой пояс, чтобы снять блокировку по времени, взламывают пароли и смотрят видео. Рожителям стоит проявить бдительность.