4 фактора, которые влияют на спокойствие ребенка

4 фактора, которые могут влиять на спокойствие ребенка

Раздраженный, капризный, непослушный — поведение ребенка зачастую зависит вовсе не от характера или воспитания. На что реагируют дети?

«Погода сегодня такая», «весь в Мишеньку, он тоже упрямый был», «это все ваши гаджеты и мультфильмы про монстров», — резюмируют бабушки. Но на настроение чада могут влиять совсем другие вещи.

Какие именно, рассказывает врач-психиатр клиники «Семейная» Николай Васильевич Назарьев.

Сложная обстановка дома

И речь не о так называемых неблагополучных семьях, где взрослые в открытую обижают друг друга, громко ссорятся или применяют по отношению к детям физические наказания. Даже если внешне в семье все спокойно, дети считывают и мамину тревогу, и папину отстраненность, и наличие каких-то тайн вроде тяжелой болезни близких или предстоящего развода, пусть даже и по взаимному согласию.

Известно, что дети склонны обвинять в семейных проблемах себя, поэтому очень важно объяснять, что происходит и почему именно — конечно, в доступных ребенку словах и выражениях.

Рацион

На настроение и поведение ребенка, особенно детей младшего возраста, могут влиять и продукты, употребляемые в пищу. Причиной беспокойного поведения чада может являться переизбыток глютена, который содержится в пшенице, ржи и ячмене.

Повышенную активность и проблемы со сном может вызвать обилие сладкого, газированных напитков, продуктов, содержащих кофеин (шоколад, какао).

Особенно не рекомендуются эти продукты гиперактивным детям.

Также на настроение может влиять нехватка какого-то витамина или минерала. Если ребенок стал капризным, вялым, постоянно жалуется на усталость, обязательно покажите его педиатру.

Переизбыток развлечений

На поведение ребенка плохо влияют не только отрицательные, но и положительные эмоции, если их слишком много. Именно поэтому дети так часто плохо ведут себя после праздников, утренников, встреч с друзьями.

Если вы видите, что после подобных мероприятий ребенка не узнать, он носится, капризничает, плачет, старайтесь отдавать предпочтение более камерным развлечениям.

Отсутствие режима дня

Как бы ни спорил малыш с тем, что уже пора вставать (обедать, идти в постель), но полная свобода и отсутствие правил скажутся на его поведении еще хуже.

Детям нужны четкие установки, иначе они будут чувствовать тревогу и всячески проверять границы.

Важно не только установить режим, но и помогать ребенку соблюдать его с помощью стикеров, заметок, таймеров. И обязательно хвалить за результат!