5 причин, по которым родителям лучше не дружить с детьми

5 причин, по которым родители не должны дружить со своими детьми

Многие родители очень сильно хотят, чтобы в их семье царило взаимопонимание и гармония, и они абсолютно уверены, что достичь этого можно, если стать своему ребенку настоящим другом. Но это одно из больших заблуждений в воспитании детей, и есть несколько причин, подтверждающих "провальность" такой дружбы.

Причина 1. Равенство.

Прежде, чем стать ребенку другом, подумайте о самом понятии "дружба". Ведь дружба — это отношения на добровольной основе между двумя равными и независимыми людьми. Друзьям комфортно проводить время вместе, они обсуждают волнующие их и личные темы и т.п. Когда же людям стало друг с другом неинтересно, они легко могут дружеские отношения прекратить. Но такой возможности нет у родителя и ребенка, ведь они связаны другими узами.

Также родитель, обсуждающий свою личную жизнь с ребенком, как "друг", рискует нанести детской психике непоправимый вред. В момент такой доверительной беседы, чаще односторонней, ведь ребенок вряд ли может поддержать разговор должным образом, но уже начинает чувствовать ответственность понять родителя и поддержать его. Но жизненного опыта у ребенка совсем мало, и задача понять родителя оказывается ему совсем не по плечу.

Причина 2. Личное пространство.

Для гармоничного формирования личности ребенку необходимо наличие личного пространства, как физического, так и психологического.

В случае дружбы с ребенком, границы его личного пространства будут постоянно нарушаться из-за возникающих противоречий. Например, у ребенка есть своя комната, и родитель заходит туда в качестве друга, поболтать о чем-то сокровенном, но возвращаясь в следующий раз может начать ругаться за неубранные вещи и пятна от кружки на столе. Или другая ситуация: родитель добавляется в друзья к своему ребенку в социальных сетях, и все хорошо, — они "дружат", но вдруг родителю не понравится пост ребенка или фотография, которую он выложил, — он начнет ругаться. В итоге ребенок будет чувствовать постоянное напряжение от такой "дружбы", боясь опубликовать или лайкнуть что-то, что не понравится его маме или папе.

Родителям нужно приглядывать за своим чадом в социальных сетях, но делать это нужно очень аккуратно.

Причина 3. Конфликты.

Чтобы ребенок научился отстаивать свое мнение, родителям не нужно бояться небольших конфликтов и споров. Что происходит, если родители "дружат" с детьми? Дети не могут выразить свое мнение и постараться его оспорить, ведь тогда они станут "плохими друзьями", и они вынуждены молчать.

Вырастая, таким детям будет сложно не то, что отстоять свою точку зрения, но и просто выразить ее.

Причина 4. Смена ролей.

Бывает, что родитель, чаще мать, начинают сетовать на жизнь своему ребенку-другу, и в этот момент происходит смена ролей, в которой ребенок становится взрослым. Довольно часто матери превращают своих сыновей в "психологических мужей", если их собственные отношения с супругом потерпели фиаско.

Но в этом случае ребенок перестает чувствовать себя в безопасности, ведь ему нужно защищать маму от выпивающего папы, от ее неудач на работе и прочее. Ребенок становится опорой своему родителю, хотя должно быть наоборот. Кстати, авторитет родителя также теряется.

Дети, испытавшие такие "прелести" дружбы с родителями, будут испытывать огромные трудности в общении со сверстниками, построению отношений, как дружеских, так и деловых.

Причина 5. Зависимость от чужого мнения даже во взрослом возрасте.

Дети из семей, где родители с ними дружат, вырастают очень неуверенными в своих решениях. Они привыкли, что мама-друг или папа-друг всегда обсуждали с ними все вопросы. Такие дети привыкли и слушать мнение окружающих. А для того, чтобы быть хорошим другом своим родителям, ребенок, конечно же, должен был соглашаться с их точкой зрения.

Вырастая, этим детям тяжело понять чего они хотят, а при принятии решений они будут стараться переложить ответственность на другого человека.

Также такие детки со временем начнут предъявлять родителям обвинения в том, что не могут решить проблему самостоятельно, но при этом все еще будут зависеть от их мнения. Им будет тяжело в любых вопросах, касающихся самоопределения, начиная от того, кем они хотят стать, заканчивая выбором спутника жизни.

Гармоничные отношения в семье — это отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. Помните, что ваша задача, — вырастить самостоятельного человека, который выйдет из под родительского крыла уверенным в себе, свободным и знающим чего он на самом деле хочет. И на это у родителей не так уж и много времени.

А дружить со своими детьми вы сможете, когда они станут взрослыми и не будут зависеть от вас финансово и психологически. Тогда это уже будет дружба "на равных". До этого момента — дайте ребенку прожить его детство и сформироваться, как личности.