5 причин пойти на кибер-елку 

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Фото: Пресс-служба
Самый футуристический и фантастический музей Москвы приглашает всех на новогоднее представление. С 20 декабря по 8 января в Музее Восстания машин дети и взрослые будут спасать Новый год. А главным героем праздника станет не традиционный Дед Мороз, а супер-герой и символ наступающего года — Космо-Мышка! Почему вашему ребенку нужно обязательно это увидеть?
1. Здание музея выглядит как летающая тарелка. А внутри это невероятное арт-пространство, посвященное робототехнике будущего. Прямо у входа вас встретят гигантские герои фильма "Трансформеры". Вы будете по-настоящему впечатлены.
2. 14 залов музея вмещают более 300 персонажей современных фильмов — от Дарта Вейдера и Автоботов до Железного человека, Фредди Крюгера и Валли. Общий вес экспонатов — около 70 тонн.
3. В Музее Восстания машин новогоднее шоу будет интерактивным. Спасать Новый год и посетителям, и актерам придется вместе, а это гораздо интереснее, чем быть просто зрителем.
4. Внутри музея расположены зона аквагрима, аттракцион виртуальной реальности. После представления не обязательно сразу уходить — можно весело провести в музее почти весь день.
5. Музей Восстания машин — самый веселый музей в Москве. Здесь можно бегать, громко разговаривать и фотографировать со вспышкой. А некоторые экспонаты вполне можно трогать руками.
Пресс-служба
Расписание новогодних спектаклей:
Декабрь 2019 года:
с 20 по 22.12 один спектакль в день в 13:00.с 23 по 30.12 два представления в 13:00; 15:00.31.12 одно представления в 13:00.
Январь 2020 года:
со 2.01 по 8.01 по три представления в 12:00; 14:00; 16;00.
Где: Музей Восстания машинАдрес: Волгоградский проспект, 42, к. 2Когда: 20 декабря — 8 января. Рекомендуемый возраст детей: 3+Стоимость билета: 1800 рублей
Подробнее по ссылке.
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Теги:
Дети
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