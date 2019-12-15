Родители увлеклись скандалами и упустили дочь

Родители так были заняты семейными скандалами, что не заметили, как с дочкой случилась бедаedr456456456456456456456456456456

Сколько себя Алина помнила, столько ее родители и ссорились. С утра, на ночь, по выходным. Дома и на улице. Алина с детства наблюдала за этим, переживала, плакала. Родители видели это и обещали, что больше такого не повторится. А потом все начиналось по новому кругу.

Беда случилась с Алиной в день ее рождения. Ее исполнилось восемнадцать. Девушка пригласила домой своего парня Андрея. Но когда они пришли домой вместе, думая, что их ждет застолье и веселый праздник, родители снова ссорились. Алина на эмоциях попросила Андрея уйти, чтобы он всего этого не видел. Парень обиделся и ушел. А потом и сама Алина устала слушать шум скандала и ушла на улицу. В двенадцать ночи.

Прошлась, в соседнем дворе заметила несколько знакомых девушек и парней. Присоединилась. Компания постепенно расширялась, кто-то достал алкоголь.

Алина никогда не увлекалась спиртным. А тут от обиды на весь мир попробовала. Да не рассчитала. Проснулась утром в чужой постели с одним из парней. Алина была потрясена. Ведь она до этого еще была невинной и хранила себя для Андрея, с которым еще ни разу не было близости.

Сбежала по-тихому, пришла домой. Думала, ей будет нагоняй. Но оказалось, занятые собой родители ее отсутствия даже не заметили. Потом позвонил Андрей, которому «сороки на хвосте» уже принесли весть об измене любимой девушки. Сказал, что между ними все конечно. Алина закрылась в ванной и взяла лезвие…

Спасли, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», случайно. Пустив в ванну воду, девушка потом потеряла сознание и залила соседей.

После случившегося потрясенные родители поклялись, что ни разу в жизни больше не поссорятся. Но Алина твердо решила, что, раз судьба сохранила ее жизнь, она начнет ее с чистого листа. Девушка поступила в институт в другом городе и старается домой приезжать как можно реже. Она уже встретила хорошего человека, который признался ей в любви. С ним Алина хочет построить свою семью. Счастливую семью. Не такую, в которой росла она.