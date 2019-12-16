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Дети Стоцкой все больше походят на Киркорова 

Рамблер 16 минут назад
Видео рассказывает о детях актрисы Анастасии Стоцкой. Когда-то Анастасия выступала в одном мюзикле с Филиппом Киркоровым, и долго время ходили слухи, что звёзды состояли в романтических отношениях. Однако ни Стоцкая, ни Киркоров этого не подтверждали. Позде разговоры поутихли, но когда Анастасия вышла замуж и обзавелась детьми, о романе с Киркоровым заговорили снова. Всё дело в том, что сын и дочь актрисы очень похожи на поп-короля.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что российские дети стали массово пропадать из-за сетевой игры. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Дети , Видео , Звёзды , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая
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