Жена Виторгана показала дочерей 

Смотрите видео и узнайте, как изменились дочки актёра Эммануила Виторгана. Фотографией малышек поделилась на днях супруга Эммануила Ирина. Семейная пара познала родительство в позднем возрасте: сейчас Ирине 58, а Эммануилу — 80. Дочки же ещё совсем крохи: Этель — чуть больше двух лет, а Кларе — восемь месяцев. Виторганам пришлось обратиться к суррогатным матерям, чтобы девочки появились на свет, но это обстоятельство не мешает супругам наслаждаться родительством.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Минздраве назвали долю детей, переносящих коронавирус без симптомов.