Сбербанк: как сделать телевизор полезным для детей

62% родителей не ограничивают младших членов семьи в просмотре телепередач.

Мультфильмы могут помочь развить память, воображение и мышление ребенка. 20% участников опроса на портале «Рамблер» констатируют, что их дети смотрят телевизор вдвое больше, чем до самоизоляции.

Сбербанк и компании его экосистемы проанализировали, сколько дети в самоизоляции проводят перед экраном телевизора и можно ли сделать это время полезным.

Опрос, проведенный Сбербанком на портале «Рамблер» показал, что с 19 по 24 апреля, показал, что до самоизоляции 6% родителей ограничивали просмотр мультфильмов и детских передач двадцатью минутами. 15% давали на это один час в день, а 17% — три часа. 62% вообще не ограничивали детей, либо доверяли им самим определять, сколько необходимо на мультики.

Однако сегодня 20% участников опроса констатировали, что дети проводят у телевизора вдвое больше времени, еще 8% считают, что «телепериод» вырос втрое. 16% признают, что телевизор дома настроен на детские каналы весь день. Остальные не заметили, что самоизоляция как-то повлияла на количество просмотренных ребенком мультфильмов.

Ольга Маркина , клинический психолог, к.п.н., руководитель супервизорской поддержки специалистов «Горячая линия COVID-19» сервиса DocDoc:

«Время, которое ребенок проводит у экрана телевизора, в существующих условиях может расти. Что мы можем с этим сделать? Во-первых, следить за контентом, который видит ребенок, как минимум, за возрастной маркировкой программ и мультиков. А лучше лично выбирать контент для просмотра.