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Сбербанк узнал, как сделать телевизор полезным для детей 

Партнерский материал 6 мая 2020
Сбербанк: как сделать телевизор полезным для детей
Фото: depositphotos.com
20% участников опроса на портале «Рамблер» констатируют, что их дети смотрят телевизор вдвое больше, чем до самоизоляции.
  • 62% родителей не ограничивают младших членов семьи в просмотре телепередач.
  • Мультфильмы могут помочь развить память, воображение и мышление ребенка.
Сбербанк и компании его экосистемы проанализировали, сколько дети в самоизоляции проводят перед экраном телевизора и можно ли сделать это время полезным.
Опрос, проведенный Сбербанком на портале «Рамблер» показал, что с 19 по 24 апреля, показал, что до самоизоляции 6% родителей ограничивали просмотр мультфильмов и детских передач двадцатью минутами. 15% давали на это один час в день, а 17% — три часа. 62% вообще не ограничивали детей, либо доверяли им самим определять, сколько необходимо на мультики.
Однако сегодня 20% участников опроса констатировали, что дети проводят у телевизора вдвое больше времени, еще 8% считают, что «телепериод» вырос втрое. 16% признают, что телевизор дома настроен на детские каналы весь день. Остальные не заметили, что самоизоляция как-то повлияла на количество просмотренных ребенком мультфильмов.
Ольга Маркина, клинический психолог, к.п.н., руководитель супервизорской поддержки специалистов «Горячая линия COVID-19» сервиса DocDoc:
«Время, которое ребенок проводит у экрана телевизора, в существующих условиях может расти. Что мы можем с этим сделать? Во-первых, следить за контентом, который видит ребенок, как минимум, за возрастной маркировкой программ и мультиков. А лучше лично выбирать контент для просмотра.
Во-вторых, время перед экраном должно стать полезным для психики ребенка. Например, после мультика попросите ребенка рассказать, о чем он был, или перед началом следующей серии попросите напомнить содержание предыдущей. Так вы будете тренировать память. Спросите, как мультфильм мог закончится по-другому, если бы что-то изменилось? Так вы тренируете воображение ребенка. Поговорите о том, что чувствуют, хотят разные герои — потренируйте мышление. Используйте информацию, которую ребенок получает из мультиков для обсуждения и развития когнитивных функций ваши детей, повышения их эрудиции».
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Дети , Ольга Маркина , Сбербанк России
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