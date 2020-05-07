Таблоид объяснил необходимость статей о психическом расстройстве сына Плющенко 

Главный редактор российского таблоида StarHit Анастасия Ананьина ответила на обвинения в клевете, с которыми столкнулось издание после публикации текста о возможном психическом расстройстве сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра. Статья Ананьиной опубликована на сайте StarHit.

Журналистка написала, что редакция должна иметь «свободу действий» и продолжать публиковать материалы на «актуальные социальные темы». «Так, мы считаем важным говорить о социализации детей с особенностями развития, не боясь и не испытывая смущения», — заметила Ананьина.

Главред StarHit отметила достижения, к которым ребенок пришел к семи годам. В то же время она подчеркнула, что опубликованная статья о том, что мальчик якобы болен синдромом Аспергера, не является мнением редакции. «Первоисточником было другое издание. Но мы в StarHit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни — оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели», — заявила она.

Ананьина также отметила, что возникшая в обществе дискуссия лишь доказывает, что над восприятием детей с особенностями в развитии необходимо работать. Она пообещала, что в журнале появятся статьи о людях, которые воспитывают именно таких детей.