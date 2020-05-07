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Москвичей приглашают в Школу приемных родителей 

Партнерский материал 6 часов назад
Москвичей приглашают в Школу приемных родителей
Фото: depositphotos.com
Московский центр непрерывного образования взрослых приглашает всех, кто хочет принять ребенка на воспитание, пройти интенсивные курсы в Школе приемных родителей.
Подготовка проводится бесплатно. По окончании курсов всем участникам выдают Свидетельство установленного образца.
Подготовку замещающих родителей осуществляют за счет средств гранта, предоставленного столичным Департаментом труда и социальной защиты населения победителю конкурса проектов «Москва — добрый город».
Записаться на весенне-летний период можно по телефонам: +7 (915) 155 59 21, +7 (926) 815 05 53.
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