Москвичей приглашают в Школу приемных родителей 

Московский центр непрерывного образования взрослых приглашает всех, кто хочет принять ребенка на воспитание, пройти интенсивные курсы в Школе приемных родителей.
Подготовка проводится бесплатно. По окончании курсов всем участникам выдают Свидетельство установленного образца.
Подготовку замещающих родителей осуществляют за счет средств гранта, предоставленного столичным Департаментом труда и социальной защиты населения победителю конкурса проектов «Москва — добрый город».
Записаться на весенне-летний период можно по телефонам: +7 (915) 155 59 21, +7 (926) 815 05 53.