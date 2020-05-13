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Ошибки в воспитании, которые могут травмировать психику 

WomanHit.ru 5 часов назад
Ошибки в воспитании, которые травмируют психику
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru даст советы родителям, которые хотят сформировать у ребенка здоровую самооценку.
Все мы хотим для своего ребенка только лучшего, однако, сами того не замечая, портим несформировавшуюся психику малыша. Какие же ошибки допускает каждый второй родитель? Мы решили разобраться.

Вы непоследовательны

Обычно с этой проблемой сталкиваются люди с неустойчивой психикой, в итоге от настроения родителя страдает ребенок. Причем многие родители знают о своем неустойчивом поведении, предпочитая называть собственную неуравновешенность «особенностями характера». Типичным поведением матери или отца в такой ситуации бывает проявление нежности, но стоит произойти неприятности, родитель моментально вскипает и вымещает злость на ребенке, которого буквально полчаса обнимал и целовал. Контролируйте себя в присутствии ребенка.

Вы понижаете самооценку ребенка

Чтобы ребенок вырос со здоровой оценкой собственных возможностей, родителям необходимо тщательно продумывать все, что вы собираетесь ему сказать, ведь даже вскользь брошенная фраза: «Ты постоянно делаешь все не так» может на долгие года отложиться в памяти ребенка, тем самым заставляя его поверить в свою беспомощность, ведь так считает мама/папа.
Старайтесь делать ваше общение с ребенком более позитивным, мягко направляя его, если он вдруг совершит ошибку.

Вы запугиваете ребенка

Послушный ребенок — редкий ребенок. В ситуации, когда родитель не уверен в своих силах, а ребенок перестает слушаться, в ход идут угрозы, которые никогда не были действенным методом воспитания. Худшим исходом станет нервозность, постоянный страх сделать что-то не так, что отразится на дальнейшей жизни малыша, если вовремя не обратиться к психологу. Постарайтесь найти другие способы, которые помогут справиться с энергией бунтующего ребенка.
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