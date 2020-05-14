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Психиатр оценил отмену общих перемен в школах 

Мир24 и ещё 1 3 часа назад
Психиатр оценил отмену общих перемен в школах
Фото: Мир24
Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин считает, что дети перенесут отмену общих перемен в школах. Он отметил, что разделение учеников младших классов и старшеклассников — это «уже проверенная практика» в российских школах, сообщает НСН.
«Есть этажи для малышей и этажи для старшеклассников. И чтобы не было конфликтов, обычно старшеклассники на «младший» этаж не заходят, а малыши на «старший» этаж не поднимаются. И никаких проблем это обычно не несет», — сказал Пережогин.
Более того, подавляющее большинство школьников общаются с теми, с кем учатся в одном классе.
«Контактов с другими классами обычно мало — может быть, за исключением старших классов, где складываются уже парочки»», — добавил психиатр.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, где прописал требования к учебным заведениям. Так, учащиеся больше не смогут проводить вместе перемены, для каждого класса будет свое расписание уроков. Школьники будут начинать и заканчивать занятия в разное время.
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