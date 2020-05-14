Психиатр оценил отмену общих перемен в школах 

Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин считает, что дети перенесут отмену общих перемен в школах. Он отметил, что разделение учеников младших классов и старшеклассников — это «уже проверенная практика» в российских школах, сообщает НСН.

«Есть этажи для малышей и этажи для старшеклассников. И чтобы не было конфликтов, обычно старшеклассники на «младший» этаж не заходят, а малыши на «старший» этаж не поднимаются. И никаких проблем это обычно не несет», — сказал Пережогин.

Более того, подавляющее большинство школьников общаются с теми, с кем учатся в одном классе.

«Контактов с другими классами обычно мало — может быть, за исключением старших классов, где складываются уже парочки»», — добавил психиатр.