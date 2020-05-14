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Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 6 19 часов назад
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Во Франции зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки, опасного детского заболевания, которая может быть связана с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным французских ученых, в больницы Парижа поступили 17 несовершеннолетних с болезнью Кавасаки. «Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в опубликованном ими докладе.
В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. Губернатор Эндрю Куомо сообщил, что трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом скончались. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики. Отмечается, что при поступлении в больницу у них не было обнаружено симптомов коронавируса.
Трое несовершеннолетних также поступили в больницу американского штата Коннектикут с симптомами воспалительного синдрома.
По последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения вирусом. Число пациентов, погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру превысило 300 тысяч.
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