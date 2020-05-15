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Женщина родила двойняшек от разных отцов после супружеской измены 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Изменщица родила двойню от разных отцов
Фото: Lenta.ru
Китаянка родила двойняшек от разных мужчин после того, как изменила мужу. Об этом сообщает сайт Daily Mail.
Мужчина, чье имя не сообщается, сделал шокирующее открытие после того, как провел тест ДНК своих новорожденных детей. Это стандартная процедура при регистрации детей в Китае. Согласно результатам теста, жена изменяла ему и зачала ребенка с кем-то другим.
Рождение двойняшек от разных отцов — очень редкое совпадение, известное как суперфекундация. Директор Пекниского Чжунчжэнского судебного идентификационного центра Дэн Яцзюнь сообщил, что шанс на такой случай — один на 10 миллионов.
«Во-первых, матери необходимо произвести две яйцеклетки вместо одной в один месяц, чтобы получились двойняшки. Во-вторых, ей необходимо вступить в сексуальный контакт с двумя мужчинами за короткий промежуток времени, чтобы такое произошло», — пояснил он.
Хотя суперфекундация — редкое явление у людей, она относительно распространена у других животных, включая кошек, собак, коров и грызунов.
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