Изменщица родила двойню от разных отцов 

Китаянка родила двойняшек от разных мужчин после того, как изменила супругу.
Муж роженицы сделал шокирующее открытие после того, как пришли результаты ДНК-теста новорожденных детей. Это стандартная процедура при регистрации детей в Китае. Как выяснилось, жена изменяла ему и зачала второго ребенка с кем-то другим.
Рождение двойняшек от разных отцов — крайне редкое явление, известное как суперфекундация. По словам директора Пекинского Чжунчжэнского судебного идентификационного центра Дэн Яцзюня, шанс на такой случай — один на 10 миллионов:
«Во-первых, матери необходимо произвести две яйцеклетки вместо одной в один месяц, чтобы получились двойняшки. Во-вторых, ей необходимо вступить в сексуальный контакт с двумя мужчинами за короткий промежуток времени, чтобы такое произошло».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о русских знаменитостях, которые скрывали отцов своих детей.