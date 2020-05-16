4 неизвестных факта о русской бабушке Ди Каприо

Известный голливудский сердцеед и холостяк известен тем, что живет со своей мамой, Имерлин Инденбиркен: актер уверяет, что пока не встретил девушку, которая могла бы сравниться с обожаемой родительницей умом, душевной щедростью и способностью заботиться о нем. Мама его мамы носит имя Хелен Инденбиркен — но это, как выяснилось, псевдоним.

Раньше женщина откликалась на имя “ Елена Степановна Смирнова ”, оно было написано в ее паспорте — несложно догадаться, герб какой страны был на обложке, правда? Какие 4 факта о бабушке Лене кажутся самыми интересными?

1. Точное место рождения Елены Степановны неизвестно

Лео специально темнит или в самом деле не знает, но в качестве места рождения обожаемой бабули он называет то Пермь, то… Одессу. Она оказалась в числе эмигрантов в Германии сразу после революции, где и получила имя Хелен. Фамилия ей досталась от мужа-немца.

2. Дочь бабушки Лео родилась в бомбоубежище в 1943 году

Мама Ди Каприо родилась в разгар войны в бомбоубежище: там родители малышки скрывались от авианалетов. Положение было очень сложным, молодой маме одно время казалось, что крохотную дочку не удастся выходить — но все в итоге обошлось. Позже, когда девочка Имерлин выросла, в США она вышла замуж за мужчину с немецкими корнями и итальянской фамилией Ди Каприо, которая и досталась сыну.

3. Именно бабушка назвала любимого внука в честь гения эпохи Возрождения

На имени Леонардо после рождения внука в 1974 году настояла именно Хелен: она была невероятно счастлива появлению мальчика на свет. Бабушка всегда была рядом со своей дочерью и внуком и проводила с ним очень много времени с младенчества: родители Лео расстались, когда крохе едва исполнился годик.

4. Бабушка Лео прожила очень долгую счастливую жизнь

Пожилой женщины не стало в возрасте 93 лет, она покинула наш бренный мир в 2008 году. Лео очень гордился своей бабушкой Леной, регулярно брал ее и маму на различные мероприятия и красные дорожки и обещал, что назовет свою дочь в честь любимой бабули. Осталось дождаться, когда актер созреет до создания семьи и рождения детей.

Вы знали о русской бабушке Лео? Вы согласны, что это очень трогательная история?