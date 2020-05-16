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«Великолепный слух»: Пугачева отметила творческий талант трехлетнего сына Собчак 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Пугачева восхитилась талантом трехлетнего сына Собчак
Фото: Teleprogramma.pro
Алла Пугачева сделала акцент на творческом таланте трехлетнего сына Ксении Собчак. Неоднократно телеведущая рассказывала, что уделяет много времени развитию Платона — так, уже сейчас наследник журналистки и актера Максима Виторгана упорно изучает китайский с няней, а до коронавируса практиковался в плавании и катании на горных лыжах. Кроме прочего, мальчик перед сном регулярно слушает развивающую музыку — Собчак уверена, что эта методика позволит Платону крепко спать, а заодно обучаться.
Судя по всему, старания знаменитой матери дают свои плоды. Так, на днях Ксения поделилась с аудиторией трогательным видео, на котором Платон, прыгая на кровати, без фонограммы поет «Калинку». Ребенок делает это настолько звучно и музыкально, что на выступление обратила внимание и Алла Пугачева. Примадонна, которая также является сторонницей раннего детского развития, отвесила Платону и его маме профессиональный комплимент.
«Великолепный слух, поздравляю», — высказалась она.
В социальных сетях тут же поспешили отметить — такие слова от артистки очень дорого стоят.
«Какой у вас прелестный мальчик», «Дите чудесное! Спокойный и смышленый мальчик», «Дети — наше главное счастье», — сошлись во мнениях они.
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Дети , Максим Виторган , Ксения Собчак , Алла Пугачева
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