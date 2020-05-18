11-летняя российская силачка пошла на рекорд 

Видео рассказывает о юной жительнице Екатеринбурга, которая решила бороться против коронавируса с помощью тяжёлой атлетики. Каролина Черных по собственной инициативе начала марафон «Гвозди и гири против вируса и пандемии», в рамках которого за семь дней установила 12 рекордов. Достижения маленькой спортсменки фиксируют на видео её родители. Смотрите ролик и узнайте, как Каролине пришла в голову идея ставить рекорды во время самоизоляции.