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11-летняя российская силачка пошла на рекорд 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает о юной жительнице Екатеринбурга, которая решила бороться против коронавируса с помощью тяжёлой атлетики. Каролина Черных по собственной инициативе начала марафон «Гвозди и гири против вируса и пандемии», в рамках которого за семь дней установила 12 рекордов. Достижения маленькой спортсменки фиксируют на видео её родители. Смотрите ролик и узнайте, как Каролине пришла в голову идея ставить рекорды во время самоизоляции.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как изменщица родила двойню от разных отцов.
Дети , Видео , Здоровье
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