4 табу в жизни королевских детей

Им завидует весь мир, но, оказывается, будущие короли и королевы иногда хотели бы побыть обычными детьми…

Детям монарших особ, конечно, повезло с родителями. Но им достаются не только привилегии, известность и титул. Маленьким принцам и принцессам приходится соблюдать целый свод правил, которые регламентируют поведение, внешний вид и даже выбор игр и игрушек!

Нельзя: бросаться едой или отказываться есть

Мы с вами уже знаем, что заставлять ребенка есть — прямой путь к расстройству пищевого поведения. Однако, в королевской семье действуют другие правила. Конечно, никто не будет насильно кормить годовалого принца, но если он вдруг бросил еду на пол, ему, во-первых, придется помочь гувернантам убрать последствия. Во-вторых, теперь им придется ждать следующего приема пищи без перекусов. Максимум, на что они могут рассчитывать — стакан молока.

Зато в семье не запрещен фастфуд! Иногда (но только иногда!) герцогиня Кембриджская Кэтрин балует своих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи — картофелем фри. Разумеется, эти фотографии нам не найти в официальных аккаунтах королей: дедушка Чарльз — фанат органического питания, от него такие вещи тщательно скрывают.

Братьям и сестрам нельзя путешествовать ни вместе, ни с родителями

Это правило было введено еще в давние времена: отправляться в путь, который может оказаться опасным, лучше поодиночке. Раньше даже обычная поездка по собственным владениям могла закончиться плохо, поэтому двум наследникам престола нельзя было садиться в одну карету.

Сегодня этот запрет закреплен на законодательном уровне и вступает в силу, как только принцам исполняется 12 лет. Теперь это правило распространяется, главным образом, на дальние путешествия. У трона всегда должен оставаться наследник.

Нельзя делать селфи

Наши дети уже с года обожают улыбаться на фронтальную камеру телефона, скажу честно, иногда это — один из лучших способов остановить зарождающуюся истерику. А вот для монарших особ — и больших, и маленьких — подобные развлечения под запретом.

Так что, даже если вы вдруг подружитесь с кем-нибудь из королевской семьи, не видать вам памятного снимка в обнимку в собственном инстаграм. Потому что еще (чтоб вы знали) королям положено избегать любых физических контактов с людьми вне собственной семьи!

Нельзя играть в «Монополию»

Нам неизвестно, чем вызван запрет на хитовую экономическую игру всех времен и народов. Но на одном из официальных приемов в 2008 году принц Эндрю (третий ребенок королевы Елизаветы II ) отклонил подарок от Строительного сообщества Лидса со словами: «Нам запрещено играть в „Монополию“, так как „это никогда не доводит до добра“.

Кстати, удивительно, что этот запрет оказался сильнее другого королевского правила: принимать все подарки с улыбкой и благодарностью, даже если они не принесли ожидаемой радости. Видимо, как-то раз играли царь, царевич, король, королевич в „Монополию“… и поссорились не на шутку? Или проигрались в пух и прах на королевскую казну? Нам не узнать теперь, увы!