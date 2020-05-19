Почему курение отцов опасней, чем курение матерей

Врачи без устали твердят беременным курильщицам: для того, чтобы ребенок родился здоровым, про вредную привычку необходимо забыть. И в то же время, пока будущие матери бросают курить, многие будущие отцы не расстаются с сигаретами, не подозревая о том, какой вред пагубная привычка может причинить ребенку. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В 2019 году китайские ученые провели исследование. В ходе работы специалисты выяснили, что в семьях, где отцы злоупотребляют табаком, риск рождения ребенка с пороком сердца выше на 74%, чем в семьях, где никто не курил.

При этом у курящей матери риск родить малыша с пороком сердца лишь на 25% выше, чем у некурящей. По мнению исследователей, это связано с тем, что многие беременные девушки не уделают должного внимания воздействию табака в окружающей среде на их здоровье.

По мнению специалистов, мужчинам следует отказаться от вредной привычки еще на этапе планирования беременности. Дело в том, что эта привычка негативным образом сказывается на сперматогенезе.

Однако, по мнению некоторых экспертов, курение будущих матерей все же опасней, чем курение будущих отцов. Если зависимость последних способна спровоцировать у ребенка порок сердца, то вредная привычка женщины может привести не только к пороку сердца у малыша, но и к самопроизвольным абортам, преждевременным родам, хронической гипоксии плода и рождению ребенка с врожденными патологиями.