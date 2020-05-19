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Учим из дома: руководство для учителей 

Партнерский материал 2 часа назад
На самоизоляции многие процессы стали виртуальными. О том, как перевести обучение в онлайн-формат без потери качества, мы расскажем в этой статье.

Организуйте рабочее место

Чтобы урокам не мешало плохое соединение, найдите место, где есть хороший Wi-Fi. Снимая урок на камеру, позаботьтесь о качественном освещении. Когда проводите видеовстречи, проверьте, чтобы фон был нейтральным и ничего не отвлекало учеников от вашей презентации. Проводя уроки, экономьте трафик — стабильное соединение есть не у всех. Поэтому когда камера не нужна, лучше ее отключить.

Делайте уроки интерактивными

Чтобы удержать внимание, обращайтесь к ученикам. Задавайте вопросы, проводите онлайн-тесты и готовьте задания. Если важно объяснить что-то наглядно, показывайте ученикам свой экран и обращайте внимание на отдельные элементы презентации. Проверяйте, хорошо ли учащиеся понимают материал — дайте им возможность задавать вам вопросы устно и через чат.

Работайте вместе

Используйте редакторы, в которых есть функция совместной работы и комментирования. Это удобно для совместных проектов — можно оценивать вклад каждого участника группы. Ученики смогут делиться своим мнением и задавать вопросы, а вы — давать рекомендации по улучшению работ.

Выработайте дисциплину

Научите класс отключать микрофоны во время лекций и разъяснений. В противном случае вас просто не услышат из-за посторонних переговоров и шумов в комнатах учеников. Включать микрофон ученикам лучше только во время диалога с вами. К тому же, ребятам проще сфокусироваться, если их ничто и никто не отвлекает.

Оставайтесь на связи с коллегами

Изоляция не повод забывать об общении. Устраивайте виртуальные кофе брейки с коллегами и делитесь результатами работы. Если у вас есть материалы, которые могут использовать другие учителя, дайте им доступ — сделайте обучение более эффективным. Информируйте друг друга: если что-то важно знать всему коллективу, создавайте e-mail рассылки или пишите в общий чат.

Узнайте больше

На портале Teach from Home вы найдете советы по использованию инструментов для обучения от Google. Как организовать видеоконференцию, управлять виртуальным классом или вовлечь учащихся в процесс — об этом можно почитать на портале.
Желаем вам успехов!
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Женский форум
Дети , Google
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