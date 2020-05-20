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Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени» 

Елена Красовская 2 часа назад
Видео рассказывает, как выглядят наследники актёров шоу «Уральские пельмени». Участники программы — мужчины зрелые и давно обзавелись жёнами и детьми, хотя и не всегда стремятся делиться подробностями личной жизни с общественностью. Тем не менее, фанаты знают о детях артистов. Так, у одного из самых ярких участников шоу Дмитрий Соколова пять наследников от двух браков, у Дмитрия Брекоткина — две дочки, а Вячеслав Мясников — отец трёх сыновей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как изменщица родила двойню от разных отцов.
Дети , Видео , Звёзды , Вячеслав Мясников , Дмитрий Брекоткин
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