Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени» 

Видео рассказывает, как выглядят наследники актёров шоу «Уральские пельмени». Участники программы — мужчины зрелые и давно обзавелись жёнами и детьми, хотя и не всегда стремятся делиться подробностями личной жизни с общественностью. Тем не менее, фанаты знают о детях артистов. Так, у одного из самых ярких участников шоу Дмитрий Соколова пять наследников от двух браков, у Дмитрия Брекоткина — две дочки, а Вячеслав Мясников — отец трёх сыновей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как изменщица родила двойню от разных отцов.