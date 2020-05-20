Российские звезды, родившие от женатых мужчин 

Видео рассказывает о российских знаменитостях, которые не постеснялись родить детей от женатых мужчин. Появление внебрачного ребёнка мужчины обычно скрывают, да и мамы таких малышей неохотно комментируют личную жизнь. Этого принципа придерживались скрывавшие отцов наследников актрисы Светлана Иванова, родившая от женатого продюсера Джаника Файзиева, Юлия Снигирь, забеременевшая почти одновременно с женой Евгения Цыганова, Юлия Пересильд, отцом дочерей которой стал женатый режиссёр Алексей Учитель.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Муцениеце высказалась о разводе с избивавшим её Прилучным.