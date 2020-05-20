Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аномально густые волосы прославили годовалого ребенка в сети 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Густые волосы прославили годовалого ребенка в Сети
Фото: @gabi_zaharinova
Годовалая девочка из Великобритании прославилась благодаря аномально густым волосам. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Мать ребенка Деника Канева (Denica Caneva) рассказала, что ее дочь Габриела (Gabriela) родилась с копной темных волос, поразив медицинский персонал роддома и ею саму. «Я была шокирована. Медсестры сказали, что никогда не видели новорожденного с такими длинными волосами — она выглядела совсем не так, как остальные дети», — поделилась женщина.
@gabi_zaharinova
Отмечается, что Габриела стала известна после того, как мать опубликовала снимки девочки в сети. Пользователи восхитились прической ребенка и сравнили ее с Рапунцель. «Когда мы гуляем, люди оборачиваются и улыбаются», — отметила Канева.
Британка также подчеркнула, что для ухода за волосами Габриелы она использует средства высокого качества, которые чаще всего покупает в аптеке. «Наша Рапунцель любит мыть голову и сушить ее. Когда я сушу волосы Габи, она смеется от радости», — рассказала мать.
В феврале еще один младенец из Великобритании прославился в сети из-за слишком густых волос. Марисса родилась с необычной прической и удивила врачей. Однако первое, что заметила мать девочки, — это голубые глаза ребенка. Она думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. Кроме того, она рассказала журналистам, что ей часто советуют отправить дочь в модельный бизнес из-за ее красоты.
Видео дня. Когда квашеная капуста становится отравой
Последние новости
Цены на газ в России оказались выше европейских Цены на газ в России оказались выше европейских Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Российским городам предрекли массовый исход жителей Российским городам предрекли массовый исход жителей
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не пропустите любовный астропрогноз на 18-24 мая
Не пропустите любовный астропрогноз на 18-24 мая
Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев
Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев
«Вышвырнут, как паршивую, драную кошку»
«Вышвырнут, как паршивую, драную кошку»
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
03:26
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Дети Звёзды
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
03:55
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
Звёзды Красота
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
01:07
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
Звёзды
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
03:15
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
Здоровье
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
04:46
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
Дети Звёзды
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение